Nagaland Election Results 2023: केंद्रीय मंत्री आठवले की पार्टी आरपीआई ने नगालैंड में 2 सीट पर किया कब्जा, सीएम नीतीश से आगे निकले चिराग

Highlights निर्वाचन आयोग ने यह जानकारी दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल (यू) को एक सीट पर बढ़त है। पी. बशांगमोंगबा चांग ने तुएनसांग सदर-एक से राकांपा के तोयांग चांग को 5,644 मतों से हराया।

Nagaland Election Results 2023: केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) ने नगालैण्ड विधानसभा चुनाव में चौंकाने वाला प्रदर्शन करते हुए दो सीटों पर जीत हासिल की। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को तीन सीटों पर बढ़त हासिल है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल (यू) को एक सीट पर बढ़त है। नगालैंड की 60 विधानसभा सीटों में से 59 पर हुए चुनाव में तुएनसांग सदर-एक सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार पी. बशांगमोंगबा चांग ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) को हराया।

#NagalandAssemblyElections2023 | Union Minister Ramdas Athawale';s Republican Party of India (Athawale) wins two seats



NDPP wins 1 seat, leading on 25 seats, BJP won two seats and leading on 12 seats and Lok Janshakti Party (Ram Vilas) leading on 3 seats.



