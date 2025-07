‘मेरी गलती, अब इसे सुधार रहा हूं’: कांग्रेस शासित राज्यों में जाति जनगणना में देरी पर राहुल गांधी ने कहा | VIDEO

नई दिल्ली: राहुल गांधी ने स्वीकार किया कि जाति जनगणना न कराना उनकी गलती थी और उन्होंने कांग्रेस शासित राज्यों में इसे सुधारने का संकल्प लिया। भागीदारी न्याय महासम्मेलन में बोलते हुए, लोकसभा में विपक्ष के नेता के हवाले से कहा गया, "ओबीसी के मुद्दे और समस्याएं छिपी रहती हैं; इन्हें आसानी से नहीं देखा जा सकता। मुझे अफसोस है कि अगर मुझे आपके (ओबीसी) इतिहास के बारे में, आपके मुद्दों के बारे में थोड़ा और भी पता होता, तो मैं उसी समय जाति जनगणना करा लेता। यह मुझसे हुई गलती है। यह कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, यह मेरी गलती है। मैं उस गलती को सुधारने जा रहा हूं। "

उन्होंने आगे कहा, " एक तरह से, यह अच्छा है कि गलती हुई। अगर उस समय जाति जनगणना की गई होती, तो यह वैसा नहीं होता जैसा अब होने वाला है। हमने तेलंगाना में जो किया है, वह एक राजनीतिक भूकंप है। इसने भारत की राजनीतिक जमीन हिला दी है। आपने अभी तक झटके महसूस नहीं किए हैं, लेकिन काम हुआ है। सुनामी आई थी। लेकिन आपने सुनामी को ट्रिगर करने वाले भूकंप को नहीं देखा। यह समुद्र में था... इसका प्रभाव 2-3 घंटे बाद महसूस किया गया। तेलंगाना में भी ऐसा ही हुआ है।"

