नूंह हिंसा से प्रभावित मुसलमानों ने अमेरिकी सांसद से की मुलाकात, कहा- "सम्मान के साथ जीना चाहते है..."

Highlights अमेरिकी कांग्रेसी रो खन्ना से मिले हरियाणा हिंसा प्रभावित मुस्लिम लोगों ने रो खन्ना से भारत की स्थिति को लेकर की बातचीत तुषार गांधी ने भी की मुलाकात

नई दिल्ली: अमेरिकी कांग्रेसी सांसद रो खन्ना से हरियाणा के हिंसा प्रभावित मुसलमानों, पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद के पिता, महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी और मणिपुर के एक समूह से मुलाकात की।

बताया जा रहा है कि बुधवार को हुई इस मुलाकात के दौरान हरियाणा के समूह ने नूंह में हुई हिंसा के बारे में अमेरिकी सांसद को बताया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हवाले से हरियाणा में जिन लोगों के मकानों और ठिकानों को नष्ट किया गया है उन्होंने मुलाकात के दौरान अपनी स्थिति का ब्यौरा दिया है।

इंडिया टुडे के अनुसार, मुसलमानों के समूह के साथ अपनी मुलाकात पर टिप्पणी करते हुए खन्ना ने कहा, "उन्होंने मुझसे जो पहली बातें कहीं, उनमें से एक यह थी कि वे भारत से प्यार करते हैं और पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं। वे सिर्फ भारत में गरिमा और सम्मान के साथ रहना चाहते हैं।"

उन्होंने कहा कि कई मामलों में, उनके पास सामान्य समाज के साथ वह अनुभव है लेकिन वे भारत के प्रति अपने प्रेम के कारण अपना दृष्टिकोण साझा करना चाहते थे। मेरे लिए भी जमीनी स्तर पर लोगों की बातें सुनना महत्वपूर्ण था। मैं हमेशा अपने चुनावी क्षेत्र और घर में ऐसा करता हूं।

गौरतलब है कि अमेरिकी सांसद 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली में एक द्विदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे। प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की।

अमेरिकी सांसद ने लोगों के तीन समूहों के साथ अलग-अलग बैठकें कीं, जहां सूत्रों ने कहा, "उन्होंने खुलकर बातचीत की, जिसमें भय और असुरक्षा के तहत जी रहे भारतीय नागरिकों के सामने आने वाली कठिन परिस्थितियों पर प्रकाश डाला।"

जानकारी के अनुसार, रो खन्ना के साथ मिलाकात को लेकर तुषार गांधी ने एक्स पर ट्वीट कर जानकारी साझा की। उन्होंने अपने ट्वीट में एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा," मैं मुंबई में अमेरिकी कांग्रेसी @RoKhanna से मिला।

(1 of 4) I met with US Congressman @RoKhanna in Mumbai. I briefed him about situation in India, the nation’s plunge into an abyss of hate, divisiveness & violence. He I believe wanted to meet the great grandson of Mahatma Gandhi who he says is his inspiration. pic.twitter.com/jSjhqbaR1a