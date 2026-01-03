नगर निगम चुनाव 2026ः बीएमसी में 1729, लातूर में 359, ठाणे में 649 उम्मीदवार मैदान में?, बीजेपी ने 96 और कांग्रेस ने 150 बागी को मनाया, देखिए शहरवार सूची
Municipal Corporation Elections 2026: नामांकन वापसी के बाद चुनावी तस्वीर स्पष्ट हो गई है और अब 1,729 उम्मीदवार निकाय चुनाव में मुकाबला करेंगे।
मुंबईः बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के चुनाव के लिए शुक्रवार को अपराह्न तीन बजे नामांकन वापस लेने की समय-सीमा समाप्त होने तक 453 नामांकन पत्र वापस लिये जाने के बाद कुल 1,729 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बीएमसी ने एक विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी। विज्ञप्ति के अनुसार, चुनाव चिह्नों का आवंटन तीन जनवरी को सुबह 11 बजे से किया जाएगा, जिसके बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। विज्ञप्ति के अनुसार, नामांकन वापसी की प्रक्रिया शुक्रवार को सुबह 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक 23 निर्वाचन अधिकारियों के (आरओ) कार्यालयों में सुनिश्चित की गई। नामांकन वापसी के बाद चुनावी तस्वीर स्पष्ट हो गई है और अब 1,729 उम्मीदवार निकाय चुनाव में मुकाबला करेंगे।
लातूर नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन पत्र वापस लिये जाने की समय-सीमा समाप्त होने के बाद कुल 359 उम्मीदवार मैदान में हैं। एक अधिकारी ने बताया कि ठाणे नगर निगम चुनाव में कुल 649 उम्मीदवार चुनाव में भाग लेंगे। इस बीच, कांग्रेस ने शुक्रवार को दावा किया कि नागपुर निकाय चुनाव में पार्टी के सभी 150 बागी उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस ले लिये हैं,
जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कहा कि वह अपने 96 बागी उम्मीदवारों से नामांकन वापस कराने में सफल रही है। कांग्रेस ने कहा कि 10 से अधिक पूर्व पार्षदों समेत पार्टी के करीब 150 नेताओं ने शुक्रवार को अपने नामांकन पत्र वापस ले लिये। भाजपा की नागपुर इकाई के अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी ने कहा कि पार्टी नेतृत्व से चर्चा के बाद 96 नामांकन वापस कराए गए हैं।