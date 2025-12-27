महानगरपालिका चुनावः भिवंडी और नवी मुंबई में पहली बार चुनाव लड़ने की घोषणा, आम आदमी पार्टी ने कहा- नवी मुंबई में 111 और ठाणे 100 सीट पर उतरेंगे प्रत्याशी

December 27, 2025

Municipal Corporation Elections: आप की नवी मुंबई इकाई के अध्यक्ष दिनेश ठाकुर ने बताया कि पार्टी नवी मुंबई में भी पहली बार महानगर पालिका चुनाव लड़ेगी और यहां उसकी योजना 111 सीट पर उम्मीदवार उतारने की है।

ठाणेः आम आदमी पार्टी (आप) ने शनिवार को भिवंडी और नवी मुंबई में होने वाले आगामी महानगरपालिका चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ने की घोषणा की। पार्टी की दोनों महानगरपालिकाओं में अधिकतम सीट पर उम्मीदवार उतारने की योजना है। आप की भिवंडी इकाई के अध्यक्ष मसीह इकबाल और महासचिव हनुमंत जाधव ने पत्रकारों को बताया कि पार्टी ने भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिका की 90 सीट में से 30 सीट के लिए उम्मीदवारों के बारे में प्रारंभिक पड़ताल पूरी कर ली है। उन्होंने कहा कि पार्टी शिक्षित, सक्षम, साफ-सुथरी छवि वाले और स्थानीय मुद्दों की अच्छी समझ रखने वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारने पर ध्यान दे रही है जबकि शेष सीट के लिए स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं से बातचीत जारी है।

आप की नवी मुंबई इकाई के अध्यक्ष दिनेश ठाकुर ने बताया कि पार्टी नवी मुंबई में भी पहली बार महानगर पालिका चुनाव लड़ेगी और यहां उसकी योजना 111 सीट पर उम्मीदवार उतारने की है। ठाणे शहर में आप का महानगरपालिका की 131 में से 100 सीट पर उम्मीदवार उतारने का इरादा है।

ठाणे इकाई के अध्यक्ष अमर आमटे ने बताया कि पार्टी को अब तक इच्छुक उम्मीदवारों से 40 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। पार्टी अपने चुनाव प्रचार को नागरिक मुद्दों पर केंद्रित करेगी, जिनमें खराब सड़कों की स्थिति, अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं, पानी की कमी, स्वच्छता संबंधी समस्याएं और महानगर पालिका प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार शामिल हैं। ठाणे, भिवंडी-निजामपुर और नवी मुंबई सहित 29 महानगरपालिका के लिए मतदान 15 जनवरी को होगा और नतीजे अगले दिन घोषित किए जाएंगे।

