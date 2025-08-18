Mumbai Weather Today: भारी बारिश के कारण मुंबई में स्कूल-कॉलेज बंद, आईएमडी ने जारी किया 'रेड' अलर्ट, लोकल ट्रेनें लेट, जानें अपडेट

Highlights सेंट्रल और वेस्टर्न लाइनों पर लोकल ट्रेनें 10 मिनट देरी से चल रही हैं। आकाश एयर और इंडिगो जैसी एयरलाइनों ने भी यात्रियों के लिए सलाह जारी की है। भारी बारिश के बाद विभिन्न इलाकों की सड़कों पर पानी भर गया।

मुंबईः बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने सोमवार को दोपहर की पाली में यानी दोपहर 12 बजे के बाद संचालित होने वाले सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने की घोषणा की। भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव हो गया और दृश्यता कम हो गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शहर और मुंबई उपनगरीय जिलों के लिए 'रेड' अलर्ट जारी किया है, जो अगले कुछ घंटों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का संकेत देता है। आईएमडी ने अगले दो दिनों के लिए मुंबई, ठाणे और रायगढ़ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सेंट्रल और वेस्टर्न लाइनों पर लोकल ट्रेनें 10 मिनट देरी से चल रही हैं।

आकाश एयर और इंडिगो जैसी एयरलाइनों ने भी यात्रियों के लिए सलाह जारी की है, जिसमें उन्हें अतिरिक्त समय रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि मुंबई हवाई अड्डे की ओर जाने वाले कुछ मार्गों पर यातायात जाम है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बृहन्मुंबई महानगर पालिक (बीएमसी) ने भी लोगों से अपील की है कि वे केवल आवश्यक कार्य के लिए ही घरों से बाहर निकलें।

सोमवार को लगातार तीसरे दिन हुई भारी बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव हो गया। भारी बारिश के बाद विभिन्न इलाकों की सड़कों पर पानी भर गया। अंधेरी सबवे, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स जैसे कुछ निचले इलाकों में कहीं-कहीं पानी जमा हो गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ।

अधिकारियों और यात्रियों के अनुसार, महानगर की जीवन रेखा मानी जाने वाली उपनगरीय रेल सेवाएं आठ से 10 मिनट के विलंब से चल रही हैं और किसी भी सेवा को स्थगित नहीं किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, हार्बर लाइन के कुछ निचले इलाकों में पटरियों पर पानी भरने और कुर्ला तथा तिलक नगर स्टेशन के बीच पटरियां बदलने वाले ‘पॉइंट’ के खराब होने के कारण मध्य रेलवे मार्ग पर उपनगरीय सेवाएं प्रभावित हुईं। वाहन चालकों के अनुसार शहर के कुछ हिस्सों में तेज बारिश के कारण दृश्यता कम होने से वाहनों की गति धीमी पड़ गई।

अधिकारियों ने बताया कि बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन (बेस्ट) उपक्रम की बस सेवाओं के मार्ग में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आईएमडी ने मुंबई और पड़ोसी जिले ठाणे तथा रायगढ़ के लिए ‘रेड अलर्ट’ जारी किया है, जिसमें सोमवार और मंगलवार को कुछ स्थानों पर भारी से अत्यंत भारी बारिश और कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान जताया गया है।

सोमवार को रत्नागिरि जिले के लिए ‘रेड अलर्ट’ और सोमवार व मंगलवार को सिंधुदुर्ग के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया गया। बीएमसी आयुक्त भूषण गगरानी ने सुबह से हो रही लगातार बारिश के बीच छात्रों की सुरक्षा का हवाला देते हुए दोपहर के सत्र के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की घोषणा की।

महानगर पालिका ने एक बयान में लोगों से अपील की कि वे केवल आवश्यक कार्य के लिए ही बाहर निकलें। मुंबई में शनिवार से भारी बारिश हो रही है। एक स्थानीय अधिकारी ने बताया कि रविवार रातभर हुई भारी बारिश के बाद, सोमवार सुबह नौ बजे से बारिश की तीव्रता और बढ़ गई।

सुबह नौ बजे से सिर्फ एक घंटे में मुंबई, पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में क्रमशः औसत 37 मिलीमीटर, 39 मिलीमीटर और 29 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अधिकारी ने बताया कि पूर्वी उपनगरों के चेंबूर में सबसे अधिक 65 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि शिवाजी नगर में एक घंटे की अवधि में 50 मिलीमीटर बारिश हुई।

अधिकारियों के अनुसार, सोमवार सुबह आठ बजे तक की 24 घंटे की अवधि में मुंबई में औसतन 54.58 मिलीमीटर, पूर्वी उपनगरों में 72.61 मिलीमीटर और पश्चिमी उपनगरों में 65.86 मिलीमीटर बारिश हुई। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान कई इलाकों में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई।

मुंबई की जलमग्न सड़क पर स्कूल बस में फंसे छह बच्चों सहित आठ लोगों को बचाया गया

मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण मातुंगा क्षेत्र में एक निजी स्कूल बस जलमग्न सड़क पर फंस गई। बस में छह बच्चे और दो स्टाफ सदस्य सवार थे जिन्हें पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि घटना सोमवार को सुबह की पाली की छुट्टी के बाद घर लौटते समय हुई।

उन्होंने बताया कि आधे घंटे से अधिक समय तक बस पानी में फंसी रही। सूचना मिलते ही मातुंगा पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चों व स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाला। बाद में एहतियातन उन्हें मातुंगा पुलिस थाने ले जाया गया। सभी सुरक्षित हैं। मुंबई पुलिस ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर नागरिकों से गैर-जरूरी यात्रा से बचने और बेहद जरूरी होने पर ही घर से निकलने की अपील की।

पुलिस ने कहा ‘‘हमारे अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह सतर्क हैं। किसी भी आपात स्थिति में 100 / 112 / 103 डायल करें। आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है।’’ इस बीच, भारत मौसम विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी ‘रेड अलर्ट’ के मद्देनजर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने दोपहर बाद चलने वाले सभी स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया।

आईएमडी ने सोमवार को मुंबई और आसपास के इलाकों में कुछ जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताते हुए ‘रेड अलर्ट’ जारी किया, जिसके बाद महानगर के सभी स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बृहन्मुंबई महानगर पालिक (बीएमसी) ने भी लोगों से अपील की है कि वे केवल आवश्यक कार्य के लिए ही घरों से बाहर निकलें। सोमवार को लगातार तीसरे दिन हुई भारी बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव हो गया।

भारी बारिश के बाद विभिन्न इलाकों की सड़कों पर पानी भर गया। अंधेरी सबवे, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स जैसे कुछ निचले इलाकों में कहीं-कहीं पानी जमा हो गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। अधिकारियों और यात्रियों के अनुसार, महानगर की जीवन रेखा मानी जाने वाली उपनगरीय रेल सेवाएं आठ से 10 मिनट के विलंब से चल रही हैं और किसी भी सेवा को स्थगित नहीं किया गया है।

