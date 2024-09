Mumbai University Senate Elections: आदित्य ठाकरे की युवा सेना ने मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव में जीतीं सभी 10 सीटें

मुंबई: मुंबई विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव के नतीजे शुक्रवार देर रात घोषित किए गए और आदित्य ठाकरे के नेतृत्व वाली युवा सेना ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) को हराकर सभी दस सीटों पर जीत दर्ज की। शिवसेना (यूबीटी) के नेता आदित्य ठाकरे, जो पार्टी की युवा शाखा युवा सेना के अध्यक्ष हैं, ने शनिवार को बांद्रा स्थित अपने आवास मातोश्री में भव्य जश्न मनाया।

वर्ली के विधायक ने एक्स पर पोस्ट किया, "एक बार फिर! 10 में से 10! हमने न केवल मुंबई विश्वविद्यालय स्नातक सीनेट चुनावों में अपना प्रदर्शन दोहराया है, बल्कि उससे बेहतर प्रदर्शन किया है। 100 प्रतिशत स्ट्राइक रेट। यहां से हम चुनावी जीत की धारा शुरू करते हैं।"

10 में से 10 सीटों पर जीत ने सीनेट पर युवा सेना के गढ़ की पुष्टि की है, जिसे उन्होंने एक दशक से अधिक समय से बनाए रखा है। हालांकि, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सीनेट में शिवसेना (यूबीटी) की जीत भाजपा समर्थित और आरएसएस से जुड़ी एबीवीपी के लिए एक बड़ा झटका है।

दो साल से ज़्यादा की देरी, कई विवादों और कानूनी लड़ाई के बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश के बाद 24 सितंबर को दस सीटों के लिए चुनाव हुए। मुंबई यूनिवर्सिटी के फ़ोर्ट कैंपस के एक कॉन्वोकेशन हॉल में शुक्रवार को वोटों की गिनती हुई।

#WATCH | Mumbai: Celebrations underway at Matoshree after Aaditya Thackeray-led Yuva Sena wins senate polls of Mumbai University pic.twitter.com/RFYqZFQDje