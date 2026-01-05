BMC Elections 2026: '7 साल में मुंबई झुग्गी-झोपड़ी से होगी मुक्त', बीएमसी चुनाव से पहले सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रोडमैप जारी किया

January 5, 2026

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कांदिवली में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां वे आने वाले बृहन्मुंबई नगर निगम चुनावों के लिए बीजेपी-शिवसेना (शिंदे गुट) के उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे थे।

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को घोषणा की कि महायुति सरकार ने अगले सात सालों में मुंबई को झुग्गी-झोपड़ी मुक्त बनाने के लिए एक डिटेल्ड रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के साढ़े सात साल के शासन के दौरान शहर का नज़ारा काफी बदल गया है।

फडणवीस कांदिवली में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां वे आने वाले बृहन्मुंबई नगर निगम चुनावों के लिए बीजेपी-शिवसेना (शिंदे गुट) के उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे थे। बीजेपी मुंबई के अध्यक्ष अमित सातम और पार्टी के अन्य नेता मंच पर मौजूद थे। मुंबई की पूर्व मेयर और शिवसेना UBT की पूर्व नेता शुभा राउल भी इस कार्यक्रम के दौरान बीजेपी में शामिल हो गईं।

शिवसेना UBT और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) पर निशाना साधते हुए, फडणवीस ने उनके गठबंधन को 'कंफ्यूजन और भ्रष्टाचार का गठबंधन' बताया। उन्होंने कहा कि मुंबई के लिए विजन डॉक्यूमेंट पेश करने का नैतिक अधिकार सिर्फ बालासाहेब ठाकरे के पास था, और जो ठाकरे भाइयों ने हाल ही में पेश किया, वह सिर्फ बिना किसी स्पष्टता के पढ़ा गया था। उन्होंने कहा, "उन्हें खुद नहीं पता कि उन्होंने क्या पढ़ा।"

फडणवीस ने ठाकरे के नेतृत्व वाले सिविक एडमिनिस्ट्रेशन की आलोचना करते हुए कहा कि 25 साल तक BMC पर राज करने के बावजूद, पिछले नगर निगम चुनावों के दौरान किए गए कई वादों में से एक भी पूरा नहीं किया गया। उन्होंने सवाल किया कि बिना किसी जवाबदेही के उन्हीं वादों को बार-बार कैसे दोहराया जा सकता है।

विपक्ष का मज़ाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग विकास की बात करते हैं, उनकी पहचान की जानी चाहिए, नहीं तो लोगों को 2,000 रुपये की मांग करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि महायुति सरकार सिर्फ वादे करने में नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने में विश्वास रखती है।

पिछले कुछ सालों में मुंबई का चेहरा बदल गया है: फडणवीस

सरकार की उपलब्धियों पर रोशनी डालते हुए फडणवीस ने कहा कि पिछले साढ़े सात सालों में मुंबई का चेहरा काफी बदल गया है। उन्होंने कहा, "दूसरे राज्यों और यहां तक ​​कि विदेश से मुंबई आने वाले लोग बदलाव देखकर हैरान हैं," उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने कई योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करके मुंबईकरों और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों की कई पुरानी समस्याओं को हल किया है।

उन्होंने दोहराया कि हर झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले को पक्का घर देने और सात साल के अंदर मुंबई को झुग्गी-झोपड़ी मुक्त बनाने के लिए एक ठोस योजना बनाई गई है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक जाम कम करने के लिए, एक समानांतर कोस्टल रोड बनाया जा रहा है, जो भायंदर तक जाएगा और 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है।
 

