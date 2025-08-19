Mumbai Rains Updates: महाराष्ट्र के कई शहरों में बारिश का रेड अलर्ट, आज मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर में स्कूल-कॉलेज बंद
By अंजली चौहान | Updated: August 19, 2025 08:36 IST2025-08-19T08:36:51+5:302025-08-19T08:36:57+5:30
Mumbai Rains Updates: अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि पिछले पांच दिनों में भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में छह लोगों और 205 जानवरों की मौत हो गई है।
Mumbai Rains Updates: मानसून के कहर से महाराष्ट्र के कई जिले प्रभावित है। मुंबई में, सिर्फ़ आठ घंटों में 177 मिमी बारिश दर्ज की गई, जिससे सड़कें जलमग्न हो गईं और तालाबों में तब्दील हो गईं। बारिश से जुड़ी घटनाओं के कारण महाराष्ट्र में सात लोगों की मौत हो गई है। वहीं, कई इलाकों में पानी भरने की वजह से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।
लगातार हो रही बारिश ने हवाई और रेल सेवाओं को भी बाधित कर दिया है, कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और कम दृश्यता के कारण लोकल ट्रेनें देरी से चल रही हैं। तत्काल राहत की कोई उम्मीद न होने के कारण, आईएमडी ने मुंबई, ठाणे, पालघर और नवी मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अधिकारियों ने शहर और उसके उपनगरों में सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने की भी घोषणा की है।
Travel Advisory— IndiGo (@IndiGo6E) August 19, 2025
⛈️ With Mumbai drenched in heavy showers, several routes to the airport are witnessing waterlogging and sluggish traffic.
This has, in turn, led to operational challenges, with delays in both departures and arrivals and we truly regret the inconvenience this may…
बारिश को देखते हुए इंडिगो ने मुंबई के लिए सभी उड़ानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। और यात्रियों को उड़ान की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है।
भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया, गोरेगांव, लोखंडवाला, अंधेरी में वीरा देसाई रोड पर मृणालताई गोरे फ्लाईओवर के नीचे के इलाकों और माटुंगा, चेंबूर, खार, दादर पूर्व और कुर्ला के कई इलाकों में पानी भर गया। अंधेरी सबवे इस मानसून में सबसे लंबे समय तक सुबह 10 बजे से शाम 4.30 बजे तक बंद रहा। नागरिकों की सहायता के लिए पुलिस, बीएमसी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को तैनात किया गया था।
#FLASH:🚨Waterlogging in Mumbai | Under the guidance of Addl. CP Vikram Deshmane & DCP Ragasudha, Matunga Police carried out rescue operations successfully. #MumbaiRains#Matunga#PoliceRescue@MumbaiPolice@CPMumbaiPolicepic.twitter.com/UOFlp29j8P— The New Indian (@TheNewIndian_in) August 18, 2025
दो लोगों की मौत हो गई, एक नेपियन सी रोड पर एक परिसर की दीवार गिरने से और दूसरा कांजुरमार्ग में बिजली का झटका लगने से। मीठी नदी में उतरा एक व्यक्ति लापता हो गया और सहार में पेड़ गिरने से एक अन्य घायल हो गया।
Appreciate the swift action taken by @MatungaPS today.— Commissioner of Police, Greater Mumbai (@CPMumbaiPolice) August 18, 2025
Amid heavy rains, the team ensured the safe rescue of school children stranded near King’s Circle and reunited them with their parents. This presence of mind and dedication truly reflects the spirit of Mumbai Police.… https://t.co/HADRQukW12
एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पिछले दो दिनों में भारी बारिश के कारण मराठवाड़ा में चार लोगों सहित राज्य भर में सात लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि कम से कम 15-16 जिलों में रेड या ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नांदेड़ के मुखेड़ तालुका में बादल फटने जैसी स्थिति का सबसे ज़्यादा असर देखा गया, जिसके बाद सेना और एनडीआरएफ को बचाव कार्य में पुलिस की मदद करनी पड़ी। यवतमाल, बीड और नांदेड़ में, जहाँ बुवाई की गई थी, चार लाख हेक्टेयर ज़मीन अत्यधिक बारिश के कारण नष्ट हो गई।