Mumbai Fire: अंधेरी लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, कोई घायल नहीं, राहत कार्य जारी

Highlights मुंबई के अंधेरी के पॉश इलाके में लगी भीषण आग कोई हताहत नहीं हालांकि, राहत कार्य जारी है

मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के अंधेरी पश्चिम में गुरुवार सुबह को एक पॉश इलाके में स्थित लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स (Lokhandwala Complex) में आग लग गई। कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड प्लस वन फ्लोर बंगले में आग लगी। दमकलकर्मी मौके पर पहुंच गए हैं और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना सुबह 8.57 बजे मिली और सुबह 9.22 बजे तक आग की लपटें काफी तेज होकर दूर तक फैल गई। यह घटना बंगला नंबर 11, क्रॉस रोड नंबर 2, स्टेलर बंगले, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, अंधेरी पश्चिम में हुई है। इसकी जानकारी बृहन्मुंबई निगम को सूचित बीएमसी अधिकारी दिया गया।

Mumbai: A massive fire broke out in a house at Andheri Lokhandwala Complex around 9:00 AM. The fire brigade team is on-site, and there are currently no reports of casualties pic.twitter.com/umnacfQRWU