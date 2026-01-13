पाकिस्तान की भाषा बोल रहा ठाकरे परिवार?, नगर निगम चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा-अस्तित्व धीरे-धीरे खत्म, केवल घर में शेर?

Highlights ठाकरे परिवार पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है और हिंदुओं में फूट डालने का काम कर रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार का अस्तित्व धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है और वे केवल घर के शेर बनकर रह गए हैं। हमको गाली देते हैं, लेकिन जनता उन्हें कितना सर्टिफिकेट देती है, यह सबको मालूम है।

पटनाः भाजपा के फायरब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार की तरफ से हिंदी भाषियों पर लगातार किए जा रहे जुबानी हमलों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब कोई दीपक बुझने वाला होता है तो उसकी लौ फड़फड़ाने लगती है। ठाकरे परिवार का भी कुछ ऐसा ही हाल है। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि ठाकरे परिवार मराठी और गैर-मराठी का मुद्दा उछाल कर हिंदुओं के बीच बंटवारा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज ठाकरे परिवार पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है और हिंदुओं में फूट डालने का काम कर रहा है।

गिरिराज सिंह ने चुनौती भरे लहजे में कहा कि अगर ठाकरे बंधुओं में वास्तव में हिम्मत है, तो वे किसी मुस्लिम बहुल इलाके में जाकर इस तरह के मुद्दे उठाएं, तब उन्हें सच्चाई का अंदाजा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार का अस्तित्व धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है और वे केवल घर के शेर बनकर रह गए हैं।

वहीं, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर भी कड़ा पलटवार करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि मेरा दुर्भाग्य होगा अगर मैं ऐसे कर्महीन लोगों पर टिप्पणी करूं, जिनका अपना कोई ठिकाना नहीं है और जो दूसरों को सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। उन्हें अपने बारे में पता है कि जनता क्या कह रही है? वे तो हमको गाली देते हैं, लेकिन जनता उन्हें कितना सर्टिफिकेट देती है, यह सबको मालूम है।

इसलिए मैं ऐसे लोगों पर टिप्पणी नहीं करता। बता दें कि पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह के नाम को एक जानवर (सुअर) से जोड़ते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था। इस पोस्ट के सामने आने के बाद बिहार की राजनीति में सियासी हलचल तेज हो गई है और दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया।

