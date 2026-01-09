Mumbai BMC Elections 2026: 'यह कैसा आपराधिक व्यवहार है?', टीवी रिपोर्टर के बार-बार सवाल पूछने पर आदित्य ठाकरे को आया गुस्सा, VIDEO
By रुस्तम राणा | Updated: January 9, 2026 21:20 IST2026-01-09T21:10:37+5:302026-01-09T21:20:52+5:30
यह घटना मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में आईएनएस टावर्स में हुई। इस घटना का एक वीडियो सामने आया है। फुटेज में आदित्य ठाकरे एक सीनियर एडिटर से बात करते दिख रहे हैं, तभी रिपोर्टर उनके पास सवाल लेकर आती है।
मुंबई: बृहन्मुंबई नगर निगम और दूसरे नगर निगम चुनावों के लिए कैंपेन चल रहा है, जिसमें एमएनएस-शिवसेना (यूबीटी) गठबंधन और बीजेपी-शिवसेना गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर है। वोटिंग 15 जनवरी को होगी, जबकि वोटों की गिनती 16 जनवरी को होगी। शिवसेना (यूबीटी) के विधायक आदित्य ठाकरे शुक्रवार को एक महिला टीवी चैनल रिपोर्टर पर गुस्सा हो गए, जब उनसे पूछा गया कि क्या मराठा गौरव के नाम पर लोगों को पीटना सही है।
यह घटना मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में आईएनएस टावर्स में हुई। इस घटना का एक वीडियो सामने आया है। फुटेज में आदित्य ठाकरे एक सीनियर एडिटर से बात करते दिख रहे हैं, तभी रिपोर्टर उनके पास सवाल लेकर आती है।
वीडियो में वह विनम्रता से कहते दिख रहे हैं कि वह एक प्राइवेट बातचीत कर रहे थे और उन्होंने रिपोर्टर से "इज्जत से पेश आने और प्राइवेट बातचीत में दखल न देने" को कहा। इंस्टाग्राम पर पोस्ट होने के सिर्फ़ दो घंटे के अंदर ही वीडियो को 20.2K से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं।
इस बीच, 11 जनवरी को शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) की जॉइंट रैली में भारी भीड़ जुटने और पूरे राज्य का ध्यान खींचने की उम्मीद है, जिससे गठबंधन की ताकत दिखेगी।
अगले दिन, शिवसेना (शिंदे गुट) और बीजेपी की अलग-अलग रैलियाँ समर्थकों को जुटाने की उनकी क्षमता का टेस्ट करेंगी, जिससे शिवाजी पार्क मुंबई के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले सिविक मुकाबले का अखाड़ा बन जाएगा।
बीएमसी चुनाव 15 जनवरी को मुंबई के 227 वार्डों में एक ही चरण में होंगे, और वोटों की गिनती और नतीजे 16 जनवरी को आएंगे।