वीडियो: जब पूर्व मंत्री इमरती देवी ने बाबा से पूछा- चुनाव कैसे हारी? पंडोखर सरकार बोले- नाम नहीं लूंगा...लेकिन...

Highlights सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री इमरती देवी का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में यह देखा गया है कि पूर्व मंत्री पंडोखर सरकार से चुनाव में अपनी हार का कारण पूछ रही है। इस सवाल का जवाब देते हुए पंडोखर सरकार ने कहा कि मैं उस शख्स का नाम नहीं लूंगा।

भोपाल: सिंधिया समर्थक और पूर्व मंत्री इमरती देवी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें पूर्व मंत्री को प्रसिद्ध पंडोखर सरकार की दरबार में हाजरी लगाते और उनसे सवाल पूछते हुए देखा गया है। वायरल इस वीडियो में इमरती देवी पंडोखर सरकार से दो सवाल पूछते हुए नजर आ रही है।

उनका पहला सवाल यह था कि उन्हें पिछले चुनाव में किसने हराया है। इसके साथ उन्होंने अपनी नातिन को लेकर भी एक सवाल पूछा है। ऐसे में पूर्व मंत्री का वीडियो अब वायरल हो रहा है।

वायरल इस वीडियो में यह देखने को मिला कि पूर्व मंत्री पंडोखर सरकार की दरबार में पहुंची है और उनसे दो सवाल पूछ रही है। उन्होंने पहला सवाल पूछते हुए कहा कि मैं राजनीति बहुत साफ सुथरी करती हूं फिर भी मुझे चुनाव कैसे हराया।

She is BJP leader Imarti Devi. She won assembly polls on Congress ticket in 2018 but dumped Congress when Scindia joined BJP.



Now when she asked why she lost bypoll on BJP ticket, Baba revealed that BJP leaders are responsible for her loss. 😂😂



Karma🔥pic.twitter.com/589PsGZ7ih