Indore: भागीरथपुरा में दूषित पानी से 15 से ज्यादा की मौत, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का दौरा, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध
By मुकेश मिश्रा | Updated: January 3, 2026 16:03 IST2026-01-03T16:03:42+5:302026-01-03T16:03:42+5:30
शनिवार को कांग्रेस का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अपनी जांच रिपोर्ट लेकर जब क्षेत्र में पहुँचा, तो भाजपा कार्यकर्ताओं और कुछ स्थानीय रहवासियों ने उनका विरोध किया। मौके पर “बाहरी व्यक्ति वापस जाओ” के नारे लगे, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई।
इंदौर: भागीरथपुरा इलाके में गंदा पानी पीने से 15 से ज्यादा लोगों की मौत और दर्जनों के बीमार पड़ने के बाद अब राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। शनिवार को कांग्रेस का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अपनी जांच रिपोर्ट लेकर जब क्षेत्र में पहुँचा, तो भाजपा कार्यकर्ताओं और कुछ स्थानीय रहवासियों ने उनका विरोध किया। मौके पर “बाहरी व्यक्ति वापस जाओ” के नारे लगे, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अभी भी प्रभावित क्षेत्र से मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। गंभीर रूप से बीमार कई लोगों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। विभाग की टीमें इलाके में रिंग सर्वे कर रही हैं, जिसके तहत घर-घर जाकर लोगों की जांच और सैंपलिंग की जा रही है।
घटना का सिलसिला दो दिन पहले तब शुरू हुआ था जब क्षेत्र में दूषित और बदबूदार पानी की सप्लाई हुई। पानी में बैक्टीरिया और प्रदूषक तत्व की अधिकता पाई गई थी। लगातार मौतों के बाद प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सरकार ने नगर निगम आयुक्त और अपर आयुक्त को हटा दिया है, वहीं अधीक्षण यंत्री (जल कार्य) को निलंबित कर इंदौर के पीएचई कार्यालय में अटैच किया गया है।
सुबह से ही कलेक्टर शिवम वर्मा मौके पर सक्रिय हैं और स्वास्थ्य टीमों के साथ स्थितियों की निगरानी कर रहे हैं। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की ओर से आरोप लगाया गया है कि प्रशासन ने आपूर्ति व्यवस्था की लापरवाही को छुपाने की कोशिश की, जबकि भाजपा नेताओं का कहना है कि विपक्ष इस त्रासदी पर राजनीति कर रहा है।