Monsoon Season Ends 2024: राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में रिकॉर्ड बारिश?, 2024 में सामान्य से 7.6 प्रतिशत अधिक वर्षा

Monsoon Season Ends 2024: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बताया कि वर्ष 2024 में मानसून का मौसम समाप्त, इस दौरान सामान्य से 7.6 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई है। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अधिक वर्षा हुई। 2024 का दक्षिण-पश्चिम मानसून सोमवार को आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। इस दौरान भारत में 934.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जो दीर्घावधि औसत का 108 प्रतिशत तथा और 2020 के बाद से सबसे अधिक बारिश है। आईएमडी के मुताबिक, मध्य भारत में इस क्षेत्र के दीर्घकालिक औसत से 19 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई, दक्षिणी प्रायद्वीप में सामान्य से 14 फीसदी ज्यादा तथा उत्तर-पश्चिम भारत में सामान्य से सात प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई।

