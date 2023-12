Mohan Yadav: शिवराज 'मामा' की छुट्टी, मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, विधायक दल के नेता चुने गए

Highlights उज्जैन दक्षिण सीट से चुने गए मोहन यादव को विधायक दल का नेता चुना गया सी के साथ जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला को डिप्टी सीएम के तौर पर चुना गया जबकि नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बनाए जाने की घोषणा हुई

भोपाल: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम पर सोमवार को संस्पेंस खत्म हो गया। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक को विधायक दल का नेता चुना गया है। वह एक ओबसी चेहरा हैं। इसी के साथ जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला को डिप्टी सीएम के तौर पर चुना गया है। जबकि नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बनाए जाने की घोषणा हुई है।

मोहन यादव का राजनीतिक करियर 2013 में विधायक के रूप में उनके पहले चुनाव के साथ शुरू हुआ, और उसके बाद 2018 के मध्य प्रदेश विधान सभा चुनाव में उन्हें फिर से चुना गया। राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में यादव का प्रभाव तब और मजबूत हो गया जब उन्होंने 2 जुलाई, 2020 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली।

25 मार्च 1965 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में जन्मे मोहन यादव कई सालों से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अपने राजनीतिक प्रयासों के अलावा, उन्हें एक व्यवसायी के रूप में भी जाना जाता है। हाल के 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में, मोहन यादव ने कांग्रेस उम्मीदवार चेतन प्रेमनारायण यादव के खिलाफ 12,941 वोटों के अंतर से जीत हासिल करते हुए, उज्जैन दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में अपनी सीट का सफलतापूर्वक बचाव किया।

BJP';s Mohan Yadav to be the new Chief Minister of Madhya Pradesh.pic.twitter.com/hVHEReuLLp