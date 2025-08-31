राज्यपाल कोटे से मोहम्मद अजहरुद्दीन और प्रोफेसर एम कोदंडरम मनोनीत, लोकसभा के बाद विधानपरिषद में दिखेंगे टीम इंडिया के पूर्व कप्तान

Highlights 2009 में उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद लोकसभा सीट से जीत हासिल कर अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी। पत्रकार आमिर अली खान के विधानपरिषद के सदस्य के रूप में नामांकन को रद्द कर दिया था।

हैदराबादः तेलंगाना सरकार ने शनिवार को पूर्व क्रिकेटर एवं कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन और सेवानिवृत्त प्रोफेसर एम. कोदंडरम को राज्यपाल कोटे के तहत विधानपरिषद में मनोनीत करने का फैसला किया। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सरकार के इस फैसले की घोषणा की। पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं।

अजहरुद्दीन ने 2009 में उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद लोकसभा सीट से जीत हासिल कर अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी। वह तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। उच्चतम न्यायालय ने इस महीने की शुरुआत में राज्यपाल कोटे के तहत कोदंडराम और पत्रकार आमिर अली खान के विधानपरिषद के सदस्य के रूप में नामांकन को रद्द कर दिया था।



Web Title: Mohammad Azharuddin and Professor M Kodandaram nominated Governor's quota former Team India captain seen in Legislative Council after Lok Sabha