VIDEO: 'मोदीजी हमारे लिए पिता समान हैं, उनके संबंधों के कारण हम जापान में सुरक्षित हैं': टोक्यो में भारतीय भावुक होकर बोले

टोक्यो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रवार सुबह जापान की राजधानी टोक्यो पहुँचने पर प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों की एक महिला द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री को पहली बार देखने के अपने अनुभव को बताते हुए महिला भावुक हो गई। उसने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उसके लिए पिता समान हैं।

महिला ने आईएएनएस को बताया, "दूर से चलकर आते देखा ना, ऐसा लगा कि कोई हमारा बड़ा, कोई बाप टाइप वहाँ से चलकर आ रहा है। मेरा तो ब्लैकआउट हो गया।" उसने आगे कहा, "मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कुछ कह नहीं सकती। यह गर्व का क्षण है... हम सब उनके (प्रधानमंत्री मोदी) संबंधों की वजह से जापान में सुरक्षित रह रहे हैं।"

प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को दो दिवसीय यात्रा पर टोक्यो पहुँचे। प्रधानमंत्री ने टोक्यो में मिले गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए भारतीय समुदाय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आगमन पर मिले "स्नेह और गर्मजोशी से वे बहुत प्रभावित" हैं।

Tokyo, Japan: Members of the Indian diaspora shared their views after interacting with PM Narendra Modi



A member of the Indian diaspora says, "I can’t even express it. It was truly a proud moment" pic.twitter.com/yECjoiLmy5 — IANS (@ians_india) August 29, 2025

प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी समाज में योगदान के लिए जापान में भारतीय समुदाय की प्रशंसा की और अपनी सांस्कृतिक जड़ों को संरक्षित करने की उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की।

प्रधानमंत्री मोदी ने X पर एक पोस्ट में कहा, "टोक्यो में भारतीय समुदाय के स्नेह और गर्मजोशी से मैं बहुत प्रभावित हूँ। जापानी समाज में सार्थक योगदान देते हुए हमारी सांस्कृतिक जड़ों को संरक्षित करने की उनकी प्रतिबद्धता सचमुच सराहनीय है।"

VIDEO | Members of the Japanese community welcomed Prime Minister Narendra Modi in Tokyo by reciting the Gayatri Mantra and other chants as he arrived in Japan.



PM Modi is on a two-day visit to Japan at the invitation of Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba to attend the 15th… pic.twitter.com/95m0ktLB9U — Press Trust of India (@PTI_News) August 29, 2025

जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी टोक्यो पहुँचे, राजस्थानी परिधान पहने जापानी लोगों के एक समूह ने पारंपरिक लोकगीत गाकर उनका स्वागत किया। एक अन्य समूह ने मोहिनीअट्टम, कथक, भरतनाट्यम और ओडिसी सहित विभिन्न शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। जापान यात्रा के बाद प्रधानमंत्री 31 अगस्त से 1 सितम्बर तक चीन की यात्रा करेंगे और तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।

