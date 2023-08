मोदी सरनेम केस: राहुल गांधी ने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट से कहा- 'माफी मांगनी होती तो बहुत पहले ही ऐसा कर लिया होता'

Highlights 'मोदी उपनाम' टिप्पणी मामले में राहुल गांधी ने दायर किया हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में राहुल ने सजा रद्द करने की अपील की कहा- अगर उन्हें माफी मांगनी होती तो उन्होंने बहुत पहले ही ऐसा कर लिया होता

नई दिल्ली: 'मोदी उपनाम' टिप्पणी मामले में सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने हलफनामे में कहा है कि उन्होंने हमेशा कहा है कि वह अपराध के लिए दोषी नहीं हैं। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उनकी दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है और अगर उन्हें माफी मांगनी होती और अपराध को कम करना होता, तो उन्होंने बहुत पहले ही ऐसा कर लिया होता।

‘Modi surname’ remark defamation case | Congress leader Rahul Gandhi tells Supreme Court that he has always maintained that he is not guilty of offence and that the conviction is unsustainable and if he had to apologise and compound the offence, he would have done it much… pic.twitter.com/SZk3hNfvw4