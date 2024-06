Modi New Cabinet Rajeev Ranjan Singh: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी, जेपी आन्दोलन में सक्रिय, कौन हैं ललन सिंह

Highlights Modi New Cabinet who is Rajeev Ranjan Singh alias Lalan Singh Profile: ललन सिंह ने 2004 का लोकसभा चुनाव बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से जीता था। Modi New Cabinet who is Rajeev Ranjan Singh alias Lalan Singh Profile: 2009 में मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से जीते। Modi New Cabinet who is Rajeev Ranjan Singh alias Lalan Singh Profile: 2019 में भी मुंगेर से जीत मिली।

Modi New Cabinet who is Rajeev Ranjan Singh alias Lalan Singh Profile: जदयू कोटे से केंद्र में मंत्री बने मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से एक हैं। ललन सिंह मुंगेर से पहले बेगूसराय से भी लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। जदयू के हेवीवेट के रूप में चर्चित ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भूमिहार जाति से होने के कारण पार्टी में वह सवर्ण चेहरा भी हैं। ललन सिंह ने 2004 का लोकसभा चुनाव बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से जीता था।

#WATCH | JDU leader Rajiv Ranjan (Lalan) Singh takes oath as a Union Cabinet Minister in the Prime Minister Narendra Modi-led NDA government pic.twitter.com/yjIQaY5Mdr — ANI (@ANI) June 9, 2024

इसके बाद 2009 में वह मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से जीते। इसके बाद 2019 में भी उन्हें मुंगेर से जीत मिली। इस बार भी वह मुंगेर से जीते हैं। ललन सिंह 69 वर्ष के हैं। छात्र जीवन से ही वह राजनीति में सक्रिय रहे हैं। भागलपुर के टीएनबी कॉलेज से स्नातक ललन सिंह अपने छात्र जीवन में कॉलेज छात्रसंघ के महासचिव थे।

वहीं 1974 के जेपी आन्दोलन में भी वह खूब सक्रिय थे। वर्ष 2004 से पहले वह राज्यसभा का सदस्य भी रह चुके हैं। वर्ष 2014 में उन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया गया था। बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में वह राज्य मंत्रिमंडल में पथ निर्माण व जल संसाधन विभाग के मंत्री रहे।

#WATCH | Hindustani Awam Morcha (Secular) founder Jitan Ram Manjhi takes oath as a Union Cabinet Minister in the Prime Minister Narendra Modi-led NDA government pic.twitter.com/kpKLLf00pJ — ANI (@ANI) June 9, 2024

