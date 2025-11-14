मोदी जी के हनुमान 29 सीटों में से 22 पर आगे, बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
By संदीप दाहिमा | Updated: November 14, 2025 11:50 IST2025-11-14T11:49:18+5:302025-11-14T11:50:13+5:30
Chirag Paswan in Bihar Election 2025: चिराग पासवान की पार्टी LJP (R) 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 23 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को जारी मतगणना के शुरुआती रुझानों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा की 180 सीट पर आगे है, जो दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े से काफी अधिक है। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन इस समय 48 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। इसके साथ ही सत्तापक्ष और विपक्ष के नेताओं के दावे भी तेज हो गए। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक और पार्टी उम्मीदवार संजीव चौरसिया ने ‘पीटीआई वीडियो’ से कहा कि गठबंधन को सत्ता बरकरार रहने का पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा, “ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) एक बार फिर बिहार में सरकार बनाएगा। हम बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे। बिहार के लोग डबल इंजन की सरकार पर भरोसा करते हैं। और एक भी बूथ पर पुनर्गणना की जरूरत नहीं पड़ी, यह जमीनी हालात को सिद्ध करता है।” जनता दल यूनाइटेड (जदयू) प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी ‘पीटीआई वीडियो’ से कहा कि शुरुआती रुझान सत्तारूढ़ गठबंधन के पक्ष में जनता के समर्थन का संकेत हैं। उन्होंने कहा, “जैसे आज सूरज निकला है, वैसे ही बिहार और चमकेगा तथा आगे बढ़ेगा। यह विनाश की ओर नहीं जाएगा।”
उन्होंने कहा कि जनता उन लोगों को खारिज करेगी जिन्होंने “सामाजिक तनाव पैदा किया।” उन्होंने कहा, “जो अपराध और सामाजिक तनाव फैलाते हैं, वे जनता के जनादेश की तपिश में राख हो जाएंगे। जनता हमें विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की आंतरिक शक्ति देगी और विध्वंसकारी शक्तियों को अस्वीकार करेगी।” दूसरी तरफ, कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने ‘पीटीआई वीडियो’ से कहा कि राज्य की जनता राजनीतिक परिवर्तन चाहती है। उन्होंने कहा, “लोग निश्चित रूप से बिहार में बदलाव लाएंगे।” रुझानों में राजग को स्पष्ट रूप से बढ़त मिलने के बीच उन्होंने यह भी कहा कि शुरुआती रुझान अंतिम परिणाम की तस्वीर स्पष्ट नहीं करते। कुमार ने कहा, ‘‘राज्य में हमने बदलाव की जो भावना देखी है, वह प्रबल है। शुरुआती रुझान कभी पूरी तस्वीर नहीं बताते।” राष्ट्रीय जनता दल (राजद) कार्यालय में पार्टी नेता मृत्युंजय तिवारी ने ‘पीटीआई वीडियो’ से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मतगणना के आगे बढ़ने के साथ रुझान बदलेंगे। उन्होंने कहा, “प्रारंभिक रुझान करीबी मुकाबला दिखा रहे हैं। लेकिन कई जगह महागठबंधन (इंडिया गठबंधन) आगे है। एक-दो घंटे में स्पष्ट हो जाएगा कि हम सरकार बना रहे हैं।