'एमके स्टालिन वोट के लिए देंगे मुफ्त में पत्नियां', AIADMK नेता का चौंकाने वाला बयान
By रुस्तम राणा | Updated: October 14, 2025 17:27 IST2025-10-14T17:27:52+5:302025-10-14T17:27:52+5:30
एआईएडीएमके की बूथ समिति की प्रशिक्षण बैठक में बोलते हुए, षणमुगम ने कहा, "चुनावों के लिए कई घोषणाएँ होंगी। वे मिक्सर, ग्राइंडर, बकरियाँ, गायें मुफ्त में देंगे, और शायद हर व्यक्ति को एक पत्नी भी मुफ्त में देंगे।"
चेन्नई: एआईएडीएमके के पूर्व मंत्री और राज्यसभा सांसद सीवी षणमुगम महिलाओं की तुलना सरकारी मुफ्त सुविधाओं से करने वाले एक विवादास्पद बयान के लिए आलोचनाओं के घेरे में आ गए हैं। एआईएडीएमके की बूथ समिति की प्रशिक्षण बैठक में बोलते हुए, षणमुगम ने कहा, "चुनावों के लिए कई घोषणाएँ होंगी। वे मिक्सर, ग्राइंडर, बकरियाँ, गायें मुफ्त में देंगे, और शायद हर व्यक्ति को एक पत्नी भी मुफ्त में देंगे।"
उन्होंने कहा कि करुणानिधि के पुत्र होने के नाते तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ऐसे वादे करने में सक्षम हैं। डीएमके के एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में, मंत्री थिरुमिगु गीता जीवन ने षणमुगम पर “महिलाओं को नीचा दिखाने” का आरोप लगाया और कहा कि उनकी टिप्पणियों ने “महिलाओं के प्रति एआईएडीएमके की विकृति और दुर्भावना” को उजागर किया है।
उन्होंने महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से डीएमके की कई योजनाओं पर प्रकाश डाला, जिनमें विदियाल पयणम, कलैग्नार महिला अधिकार योजना, पुधुमई पेन योजना, कामकाजी महिलाओं के लिए थोझी छात्रावास, और महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण सीमा बढ़ाने और महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के कार्यक्रम शामिल हैं।
அரசு அனைத்தையும் இலவசமாக தருவது போல்,— Sathiyavathi (@sathiyavathi7) October 13, 2025
ஆளுக்கொரு மனைவியும் இலவசமாக கொடுக்கும்.
- சி.வி.சண்முகம்
அதிமுக, எம்.பி pic.twitter.com/4VNqjInM1G
गीता जीवन ने षणमुगम पर महिला लिंग का इस्तेमाल कर गाली देने का आरोप लगाया और सवाल किया कि क्या जयललिता के जीवित रहते हुए उन्होंने ऐसी टिप्पणी की होती, जबकि एडप्पादी पलानीसामी ने उन्हें फटकार नहीं लगाई थी।
उन्होंने एआईएडीएमके नेताओं द्वारा महिलाओं की योजनाओं का अपमान करने के पुराने उदाहरणों को याद किया, जिनमें पलानीसामी द्वारा विदियाल पयणम बसों को "लिपस्टिक लगी बसें" कहना, अभिनेत्री खुशबू द्वारा महिला अधिकार योजना की राशि को "भीख" कहना और पीएमके की सौम्या अंबुमणि द्वारा महिलाओं को दी जाने वाली 1,000 रुपये की राहत राशि का मज़ाक उड़ाना शामिल है।
डीएमके के बयान में ज़ोर देकर कहा गया है कि स्टालिन के नेतृत्व में तमिलनाडु ने प्रगतिशील योजनाओं को लागू किया है जिससे महिलाओं की आर्थिक आज़ादी, शिक्षा में भागीदारी और रोज़गार के अवसरों में सुधार हुआ है। बयान में कहा गया है कि ऐसा विकास एआईएडीएमके को पसंद नहीं है, जिसके चलते षणमुगम ने अपमानजनक टिप्पणी की।