केंद्रीय मंत्रिपरिषदः किरेन रीजीजू के बाद बघेल का भी स्थानांतरण, स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनाया, जानें

Highlights संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल अब देश के विधि व न्याय (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री बन गए हैं। सरकार और न्यायपालिका के बीच कोई टकराव नहीं है। रीजीजू ने मेघवाल से मुलाकात की और नयी जिम्मेदारी के लिए शुभकामना दी।

नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्रिपरिषद में लगातार बदलाव हो रहा है। चौंकाने वाले बदलाव के तहत किरेन रीजीजू को विधि एवं न्याय मंत्री के पद से हटाकर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का जिम्मा सौंप दिया गया। इस बीच राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता ने कहा कि राज्य मंत्री प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल का कानून मंत्रालय से स्थानांतरण कर दिया गया है और स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनाया गया है।

विधि एवं न्याय मंत्रालय से किरेन रीजीजू को हटाए जाने के कुछ घंटों के बाद ही इस महत्वपूर्ण मंत्रालय के राज्यमंत्री सत्यपाल (एसपी) सिंह बघेल की भी छुट्टी कर दी गई है। उन्हें अब स्वास्थ व परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री का जिम्मा सौंपा गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक बयान में बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी गई।

Minister of State SP Singh Baghel to be the Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare in place of Minister of State in the Ministry of Law and Justice.



