World Boxing Cup 2025: मीनाक्षी हुड्डा, प्रीति पवार ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स जीते गोल्ड मेडल
By रुस्तम राणा | Updated: November 20, 2025 17:33 IST2025-11-20T17:33:28+5:302025-11-20T17:33:28+5:30
मिनाक्षी, जिन्होंने पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था, ने उज़्बेकिस्तान की बॉक्सर के खिलाफ शानदार खेल दिखाते हुए मुकाबला 5-0 से जीता।
नई दिल्ली: वर्ल्ड चैंपियन मीनाक्षी हुड्डा ने गुरुवार को ग्रेटर नोएडा में उज़्बेकिस्तान की फोजिलोवा फरज़ोना पर 5-0 से एकतरफा जीत दर्ज करके वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में 48 किग्रा कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता।
मिनाक्षी, जिन्होंने पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था, ने उज़्बेकिस्तान की बॉक्सर के खिलाफ शानदार खेल दिखाते हुए मुकाबला 5-0 से जीता। अपनी जीत पर बात करते हुए, मीनाक्षी ने कहा, "वर्ल्ड चैंपियन बनना आसान है, लेकिन टॉप पर उस स्टेटस को बनाए रखना मुश्किल है।"
भारत में हो रहे टूर्नामेंट में गोल्ड जीतने पर बात करते हुए, मीनाक्षी ने कहा, "मैं इसमें हिस्सा लेने के लिए बहुत मोटिवेटेड थी क्योंकि यह भारत में हो रहा था। यहां क्राउड का सपोर्ट शानदार है, और मुझे खुशी है कि मैं अपने देश के लिए एक और गोल्ड मेडल जीत सकी।"
इस बीच, प्रीति पवार ने भी उसी टूर्नामेंट में 54 किग्रा कैटेगरी में गोल्ड जीता। प्रीति ने फाइनल में इटली की सिरीन चाराबी को 5-0 से हराया। फाइनल के बाद प्रीति ने कहा, "मैंने फिर से वापसी की है, और मैं और भी मजबूत हो गई हूं। मैं भविष्य में अपना बेस्ट दूंगी।"
उन्होंने अपने अगले टारगेट के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, "अगले साल एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, और 2026 में फिर से एशियन गेम्स हैं। मेरा अगला बड़ा टारगेट लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 है। मैं उसके लिए पूरी तैयारी कर रही हूं।"
इस इवेंट में भारत के लिए गोल्ड मेडल की हैट्रिक थी, अरुंधति ने बॉक्सिंग कप फाइनल में 70 किग्रा कैटेगरी में उज़्बेकिस्तान की ज़ोकिरोवा अज़ीज़ा को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। चोट से वापसी के बाद गोल्ड जीतने पर बात करते हुए, अरुंधति ने कहा, "मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि चोट से वापसी करना कितना मुश्किल था। पिछले डेढ़ साल में मैं बहुत मेंटल प्रेशर से गुज़री हूं।"
उन्होंने कहा, "इस बार मैं अपना बेस्ट देना चाहती थी क्योंकि मैं 1.5 साल बाद खेल रही थी। अभी भी थोड़ा दर्द है, लेकिन मैं अपनी बेस्ट ट्रेनिंग कर रही हूं।"