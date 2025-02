मिल्कीपुर विधानसभा सीट उपचुनावः सीएम योगी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव से लिया बदला?, 61710 वोट से जीते चंद्रभानु पासवान, सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद हारे

Highlights Milkipur Assembly seat by-election: मिल्कीपुर सीट पर योगी ने हर स्तर पर दी अखिलेश को पटकनी. Milkipur Assembly seat by-election: लोकसभा में हार का सीएम योगी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव से लिया बदला. Milkipur Assembly seat by-election: भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने अजीत प्रसाद को 61710 मतों से हराया.

Milkipur Assembly seat by-election: उत्तर प्रदेश में अयोध्या की बहुचर्चित सीट मिल्कीपुर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी प्रत्‍याशी चंद्रभानु पासवान को चुनाव जिताकर समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव को हर स्तर पर पटकनी दे दी है. सीएम योगी ने इस सीट पर पार्टी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान को जिताने के लिए जो चुनावी रणनीति तैयार की उस अखिलेश यादव भेद नहीं सके. चुनाव प्रचार से लेकर बूथ तक मतदाताओं को लाने के लिए किए प्रबंधन आदि सभी मामलों में सीएम योगी की रणनीति की काट अखिलेश यादव नहीं कर सके. परिणाम स्वरूप मिल्कीपुर सीट से चुनाव लड़ने वाले सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान से 61710 मतों से चुनाव हार गए.

#WATCH | BJP candidate from Milkipur assembly constituency, Chandrabhanu Paswan offers prayers at a temple in Ayodhya. He is leading against Samajwadi Party's Ajith Prasad in the bypoll pic.twitter.com/kMHAxhvvGy— ANI (@ANI) February 8, 2025