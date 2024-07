Microsoft Global Outage: दुनिया में सर्वर लोचा, फ्लाइट बंद, एयरपोर्ट पर भागते मुसाफिर

Highlights माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर डाउन होने के बाद दुनियाभर में विमान सेवाएं प्रभावित हुई कई एयरपोर्ट पर फ्लाइट रद्द की गई दिनभर परेशान होते रहे यात्री

Microsoft Global Outage: माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर डाउन होने के बाद दुनियाभर में विमान सेवाएं प्रभावित हुई। आलम यह रहा कि जिन लोगों को एक शहर से दूसरे शहर फ्लाइट के माध्यम से जाना था, वह पूरे दिन परेशान हुए। एयरपोर्ट पर प्रशासन के द्वारा यात्रियों को पूर्ण जानकारी नहीं मिलने से यात्री इतने ज्यादा परेशान हुए कि कभी इधर भागते दिखे तो कभी उधर।

इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा यात्रियों को हाथ से लिखकर बोर्डिंग पास देना पड़ा। वहीं, दूसरी तरफ देश के कई एयरपोर्ट से कई फ्लाइट रद्द कर दी गई। जिसका सीधा-सीधा असर यात्रियों पर हुआ। इधर, फ्लाइट रद्द हुई तो लोग रेलवे स्टेशन की ओर भागे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखी गई।

Watch: A global outage affecting Microsoft has led to a large passenger crowd at New Delhi Railway Station pic.twitter.com/Ug99DjkMMn — IANS (@ians_india) July 19, 2024

फ्लाइट रद्द होने से कितनी परेशानी हुई

इंदिरा गांधी टर्मिनल 3 एयरपोर्ट पर मौजूद उमाद रॉय ने कहा कि मुझे गुवाहाटी जाना था। मैं जम्मू-कश्मीर से आया था और मैं एक आर्मी कर्मी हूं। लेकिन, मुझे पता चला कि मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मैं काफी समय से इंतजार कर रहा हूं और काफी परेशान हूं। मुझे दो-चार दिन की छुट्टी मिली थी और अगर मैं ट्रेन या किसी और माध्यम से यात्रा करता हूं तो देरी होगी। मैंने फ्लाइट की स्पीड को देखते हुए बुकिंग कराई थी और अब मुझे उम्मीद है कि इसका कोई हल निकलेगा।

Delhi: Umod Roy, who was at Indira Gandhi Terminal 3 Airport, says, "I was supposed to fly to Guwahati. I had arrived from Jammu and Kashmir and am an army personnel. However, I discovered that my flight had been canceled. I have been waiting for a long time and am quite… pic.twitter.com/v72AMaYTp9 — IANS (@ians_india) July 19, 2024

दूसरे यात्री ने कहा कि क्योंकि हमने तकनीक पर इतना भरोसा किया था कि हम इस स्थिति में हैं। उन्होंने बताया कि सर्वर फेल होने के कारण उनकी इंडिगो फ्लाइट रद्द हो गई।

Delhi: "...Because we trusted technology so much we are in this situation..." says a passenger Madan Mohan as his Indigo flight got cancelled due to the server failure pic.twitter.com/AiwfWRXOrB — IANS (@ians_india) July 19, 2024

चेन्नई एयरपोर्ट पर एक यात्री देव मोहंती ने कहा कि मेरी गोवा जाने वाली फ्लाइट थी और उसे रद्द कर दिया गया है। लेकिन, इंडिगो ने हमें टेक्स्ट या ईमेल के ज़रिए सूचित नहीं किया। हमें इस बात की कोई सूचना नहीं मिली है कि फ्लाइट रद्द कर दी गई है। यहां पहुंचने पर, मुझे सीआईएसएफ अधिकारियों ने बताया कि फ्लाइट रद्द कर दी गई है। इंडिगो ने कोई भी व्यवस्था नहीं की है। मुझे नहीं पता कि वैकल्पिक व्यवस्था क्या है।

#WATCH | Tamil Nadu: A passenger at Chennai airport, Dev Mohanty says, "I had a flight to Goa and it has been cancelled. But, IndiGo did not inform us by text or e-mail. We have not received any form of intimation that the flight has been cancelled. On reaching here, I was told… https://t.co/MzOoY1BYWXpic.twitter.com/CRVp0zE8XR — ANI (@ANI) July 19, 2024

Web Title: Microsoft Global Outage indira gandhi airport Flight cancel passengers