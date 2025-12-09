माइक्रोसॉफ्ट के बॉस सत्या नडेला ने पीएम मोदी से मिले, भारत में ‘AI फर्स्ट फ्यूचर’ के लिए $17.5 बिलियन का करेंगे निवेश
नई दिल्ली: माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और "भारत के एआई मौके पर प्रेरणा देने वाली बातचीत" के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, और कहा कि वह देश के "AI फर्स्ट भविष्य" को बनाने और डेवलप करने में मदद के लिए $17.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का वादा कर रहे हैं। नडेला ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट का "एशिया में अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट" का मकसद "भारत के AI फर्स्ट भविष्य के लिए ज़रूरी" इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स और सॉवरेन कैपेबिलिटीज़ बनाने में मदद करना है।
एक्स पर एक पोस्ट में, माइक्रोसॉफ्ट बॉस ने लिखा, “भारत के AI मौके पर प्रेरणा देने वाली बातचीत के लिए धन्यवाद, PM@narendramodi जी। देश के लक्ष्यों को सपोर्ट करने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट US$17.5B देने जा रहा है—एशिया में हमारा अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट—भारत के AI फर्स्ट भविष्य के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स और सॉवरेन कैपेबिलिटीज़ बनाने में मदद के लिए। @PMOIndia”
यह इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट ऐसे समय में आया है जब माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प एक ऐसे देश में AI प्ले पर नज़र गड़ाए हुए है, जहां चीन के बाहर सबसे ज़्यादा इंटरनेट आबादी है। पीएम मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के इन्वेस्टमेंट का स्वागत किया और कहा कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आती है तो दुनिया भारत को लेकर उम्मीद रखती है।
उन्होंने नडेला के साथ अपनी चर्चा को "बहुत प्रोडक्टिव" बताया और भारत में माइक्रोसॉफ्ट के इन्वेस्टमेंट पर खुशी जताई। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "जब AI की बात आती है, तो दुनिया भारत को लेकर उम्मीद रखती है! मिस्टर सत्य नडेला के साथ बहुत प्रोडक्टिव चर्चा हुई। यह देखकर खुशी हुई कि भारत वह जगह है जहाँ माइक्रोसॉफ्ट एशिया में अपना अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा।"
उन्होंने आगे लिखा, "भारत के युवा इस मौके का इस्तेमाल करके एक बेहतर धरती के लिए AI की ताकत का इस्तेमाल करके इनोवेशन करेंगे।" इस साल सत्या नडेला का यह दूसरा भारत दौरा था। इससे पहले जनवरी में, माइक्रोसॉफ्ट के बॉस ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी और दो दिन बाद घोषणा की थी कि कंपनी अगले दो सालों में भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $3 बिलियन का निवेश करने की योजना बना रही है। नडेला ने यह भी कहा कि इस निवेश में नए डेटा सेंटर बनाना भी शामिल होगा।
उन्होंने कहा था, "भारत तेज़ी से AI इनोवेशन में लीडर बन रहा है, जिससे पूरे देश में नए मौके मिल रहे हैं। आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किलिंग में जो निवेश की घोषणा कर रहे हैं, वह भारत को AI-फर्स्ट बनाने के हमारे कमिटमेंट को पक्का करता है, और यह पक्का करने में मदद करेगा कि देश भर के लोगों और संगठनों को इसका बड़े पैमाने पर फायदा मिले।"
When it comes to AI, the world is optimistic about India!— Narendra Modi (@narendramodi) December 9, 2025
Had a very productive discussion with Mr. Satya Nadella. Happy to see India being the place where Microsoft will make its largest-ever investment in Asia.
The youth of India will harness this opportunity to innovate… https://t.co/fMFcGQ8ctK
पिछले कुछ सालों में, भारत एक अहम AI बैटलग्राउंड के तौर पर उभरा है, क्योंकि अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियाँ अपनी सर्विसेज़ के लिए नए यूज़र्स ढूँढ़ रही हैं और टैलेंट के नए पूल्स का इस्तेमाल कर रही हैं। अक्टूबर में, गूगल ने अनाउंस किया कि वह भारत के आंध्र प्रदेश में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब के लिए डेटा सेंटर कैपेसिटी सेट अप करने के लिए अगले पाँच सालों में $15 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। यह देश में गूगल के अब तक के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट्स में से एक था।
गूगल क्लाउड के सीईओ थॉमस कुरियन ने कहा, "यह सबसे बड़ा AI हब है जिसमें हम यूएस के बाहर दुनिया में कहीं भी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं।" अल्फाबेट इंक. का 1-गीगावाट डेटा सेंटर कैंपस विशाखापत्तनम में होगा।