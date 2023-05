वीडियो: एंटी-सबमरीन वारफेयर में माहिर MH60R हेलीकॉप्टर की INS विक्रांत पर हुई सफल लैंडिंग, बढ़ी नौसेना की ताकत

Highlights भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत में कई गुना इजाफा कर लिया है MH60R हेलीकॉप्टर की आईएनएस विक्रांत पर हुई सफल लैंडिंग नौसेना की एंटी-सबमरीन वारफेयर और फ्लीट सपोर्ट क्षमता में बड़ा इजाफा हुआ है

नई दिल्ली: समुद्र में भारतीय नौसेना की ताकत में एक बार फिर जोरदार इजाफा हुआ है। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत पर MH60R हेलीकॉप्टर ने पहली बार लैंडिंग की। भारतीय नौसेना ने इसे एक मील का पत्थर बताया है। MH60R हेलीकॉप्टर समुद्र की गहराई में पनडुब्बियों पर निशाना लगा कर उन्हें ध्वस्त करने में माहिर है। अब भारतीय नौसेना की एंटी-सबमरीन वारफेयर और फ्लीट सपोर्ट क्षमता में बड़ा इजाफा हुआ है।

Another milestone for #IndianNavy - MH60R helicopter undertakes maiden landing on the indigenously designed & constructed aircraft carrier #INSVikrant.

A major boost to Indian Navy’s Anti-Submarine Warfare & Fleet Support capability.#AatmaNirbharBharat@DefenceMinIndiapic.twitter.com/AGOLEV0QbR