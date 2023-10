WATCH: मैक्सिकन सीनेट अध्यक्ष ने P20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी को बांधी राखी, पीएम ने इस तरह दिया जवाब

Highlights मैक्सिकन सीनेट की अध्यक्ष एना लिलिया रिवेरा ने पीएम मोदी की कलाई पर राखी बांधी यह प्रतीकात्मक कार्य भारत और मेक्सिको के बीच संबंधों की गहराई को दर्शाता है जवाब में, पीएम मोदी को आशीर्वाद मुद्रा में उसके सिर पर अपना हाथ रखते हुए देखा गया

नई दिल्ली: पी20 शिखर सम्मेलन के दौरान एक दिल छू लेने वाला क्षण सामने आया जब मैक्सिकन सीनेट की अध्यक्ष एना लिलिया रिवेरा ने समारोहपूर्वक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाई पर राखी बांधी। यह प्रतीकात्मक कार्य भारत और मेक्सिको के बीच संबंधों की गहराई को दर्शाता है, जो दोनों देशों की एकता और सद्भावना का प्रतीक है।

जवाब में, पीएम मोदी को आशीर्वाद मुद्रा में उसके सिर पर अपना हाथ रखते हुए देखा गया, जबकि रिवेरा ने अपने दिल पर दोनों हाथ रखकर उनका आशीर्वाद स्वीकार किया। इसके बाद उन्होंने नमस्कार मुद्रा में हाथ जोड़कर एक-दूसरे का आभार व्यक्त किया।

इस पवित्र धागे का आदान-प्रदान ने शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले अंतरराष्ट्रीय नेताओं के बीच भाईचारे और सहयोग की भावना को खूबसूरती से प्रदर्शित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आधिकारिक तौर पर 9वें जी20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसे आमतौर पर पी20 के रूप में जाना जाता है, जिसे नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

Ana Lilia Rivera, President of the Mexican Senate a tied Rakhi on Prime Minister Narendra Modi's hand at the #P20Summit.@P20India | @g20orgpic.twitter.com/TA0kznv7BA