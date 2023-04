राहुल गांधी की अपील खारिज होने पर महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर लगाया विपक्षी नेताओं को परेशान करने का आरोप

Highlights महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है और वे या तो जेल में हैं या उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 से जुड़ी याचिकाओं को देखिए, वे कई साल से बिना सुनवाई के लंबित हैं।

अनंतनाग: गुजरात की एक अदालत द्वारा मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील खारिज कर दिए जाने के बाद पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है और वे या तो जेल में हैं या उन्हें जेल भेज दिया जाएगा।

महबूबा ने श्रीनगर से करीब 55 किलोमीटर दूर यहां संवाददाताओं से कहा, "लोकतंत्र की जननी होने पर गर्व करने वाले देश के लोकतांत्रिक इतिहास में आज काला दिन है। राहुल गांधी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, वह दर्शाता है कि भाजपा लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है। वे एकदलीय प्रणाली स्थापित करना चाहते हैं - संविधान को दरकिनार करके 'भाजपा राष्ट्र'।"

#WATCH | Today is a black day for this country... BJP want to abolish the constitution here and run this nation on their agendas. They want to make this country BJP nation: PDP chief Mehbooba Mufti, Anantnag pic.twitter.com/NFF8vhMyaY — ANI (@ANI) April 20, 2023

पीडीपी नेता सूरत की एक अदालत द्वारा एक आपराधिक मानहानि मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ राहुल गांधी की अपील खारिज कर दिए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही थीं। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "न्यायपालिका लोगों की अंतिम उम्मीद है लेकिन इसकी हालिया भूमिका से सवाल पैदा होते हैं।" उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 से जुड़ी याचिकाओं को देखिए, वे कई साल से बिना सुनवाई के लंबित हैं।

Our last hope lies with the judiciary. Tragically we are witnessing the manner is which justice is delayed & how punishment is selectively meted out. Courts drag their feet on Article 370, Bilkis Bano & CAA but fast track trivial cases of alleged ‘defamation’. — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) April 20, 2023

उन्होंने कहा, "बिलकिस बानो का मामला लंबित है, पर राहुल गांधी के मामले में तेजी लाई जा रही है।" महबूबा ने कहा कि "भारत जोड़ो यात्रा" के बाद राहुल गांधी एक विश्वसनीय चेहरे के रूप में उभरे हैं और ऐसा लगता है कि भाजपा राहुल गांधी की लोकप्रियता से 'डर' गई है।

J&K was the first to bear the brunt of BJPs catastrophic unilateral decisions. Today,that fire is raging through India & threatens to engulf it in flames. Hope people of this nation comprehend the gravity of the situation & realise that the power to prevent this lies with them — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) April 20, 2023

उन्होंने कहा, "मुझे भरोसा है कि लोग 'वेस्ट इंडिया कंपनी' के कुशासन के खिलाफ उसी प्रकार उठ खड़े होंगे जिस प्रकार वे 1947 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ खड़े हुए थे।" इसके अलावा उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "भाजपा विपक्ष के सबसे प्रमुख चेहरे को परेशान कर रही है और किसी भी और सभी प्रकार की आलोचनाओं का अपराधीकरण करने से भाजपा राष्ट्र की स्थापना के उनके असली डिजाइन का पता चलता है।"

महबूबा मुफ्ती ने आगे ट्वीट करते हुए लिखा, "भारत को बनाना रिपब्लिक बनाने के लिए लोकतंत्र को नष्ट किया जा रहा है। एक पार्टी के वर्चस्व के पक्ष में कानूनों और एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारी आखिरी उम्मीद न्यायपालिका से है। दुख की बात है कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से न्याय में देरी हो रही है और कैसे चुनिंदा तरीके से सजा दी जा रही है।"

उन्होंने ये भी कहा, "अदालतें अनुच्छेद 370, बिलकिस बानो और सीएए पर अपने पैर खींचती हैं लेकिन कथित 'मानहानि' के मामलों को फास्ट ट्रैक करती हैं। जम्मू और कश्मीर बीजेपी के भयावह एकतरफा फैसलों का खामियाजा सबसे पहले भुगतना पड़ा।"

मुफ्ती ने कहा, "आज, वह आग पूरे भारत में भड़क रही है और आग की लपटों में घिरने का खतरा है। आशा है कि इस देश के लोग स्थिति की गंभीरता को समझेंगे और महसूस करेंगे कि इसे रोकने की शक्ति उनके पास है।"

(भाषा इनपुट के साथ)

