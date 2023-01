Meghalaya Elections 2023: कांग्रेस ने मेघालय विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट को किया जारी, सूची में 5 कैंडिडेट के नाम

Highlights मलारेम विधानसभा क्षेत्र से अरबियांगकाम खार सोहमट को दिया टिकट खारकुटा से चिरेंगे पीटर मार्क, खलहरियाट से झानिका सियांगसाय बने उम्मीदवार रेसुबेलपारा से तवील के. मारक और राजबाला से कारला संगमा को उम्मीदवार को बनाया गया

नई दिल्ली: मेघालय विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शनिवार को अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट को जारी किया है। इस लिस्ट में 5 कैंडिडेट के नाम हैं। मेघालय में 27 फरवरी को चुनाव होगा और मतगणना 2 मार्च को होगी। राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस ने इससे पहले पार्टी बुधवार को 55 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी।

पार्टी की ओर से जारी दूसरी सूची के मुताबिक, अमलारेम विधानसभा क्षेत्र से अरबियांगकाम खार सोहमट, खारकुटा से चिरेंगे पीटर मार्क, खलहरियाट से झानिका सियांगसाय, रेसुबेलपारा से तवील के. मारक और राजबाला से कारला संगमा को उम्मीदवार को बनाया गया है।

आपको बता दें कि साल 2018 के विधानसभा चुनावों में, कांग्रेस ने 60 सदस्यीय विधानसभा में 21 सीटें जीती थीं, लेकिन बाद में उसके सभी विधायक तृणमूल कांग्रेस और सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी सहित अन्य दलों में शामिल हो गए थे।

पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा (2010-2018) के नेतृत्व में बारह विधायक, जिन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी, नवंबर 2021 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए, जिससे रातोंरात पश्चिम बंगाल स्थित पार्टी पूर्वोत्तर राज्य में मुख्य विपक्ष बन गई थी।

