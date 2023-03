मेघालय: संगमा सरकार को समर्थन देने पर कांग्रेस का BJP पर निशाना, संगमा पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी के वीडियो को किया ट्वीट

Highlights कांग्रेस नेता लिखा, कुछ दिन पहले मेघालय में कोनराड संगमा की सरकार पीएम और गृहमंत्री दोनों के अनुसार देश में सबसे भ्रष्ट थी उन्होंने कहा कि अब निश्चित रूप से, मुझे लगता है कि बीजेपी को भूलने की बीमारी है भाजपा पर तंज कसते हुए लिखा, बीजेपी वॉशिंग मशीन पूरी गति से नहीं चल रही है

नई दिल्ली: कांग्रेस ने मेघालय में कोनराड संगमा की नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) को अपना समर्थन देने के लिए भाजपा पर निशाना साधा है। सोमवार को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कोनराड संगमा पर हमला करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वीडियो साझा किए हैं। वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी को यह कहते हुए सुना जा सकता है, “जब मैं लोगों की बात सुनता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। लोग कहते हैं कि न पैसा खर्च हुआ, न सड़कें बनीं, न स्कूल, कॉलेज बने, न अस्पताल बने। फिर वह पैसा कहां गया?”

वीडियो को साझा करते हुए जयराम रमेश ने लिखा, कुछ दिन पहले मेघालय में कोनराड संगमा की सरकार पीएम और गृहमंत्री दोनों के अनुसार देश में सबसे भ्रष्ट थी। अब निश्चित रूप से, मुझे लगता है कि बीजेपी को भूलने की बीमारी है। मेघालय बेहतर का हकदार है। हालांकि बाद में उन्होंने अपने इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, मुझे यह जोड़ना चाहिए था कि बीजेपी वॉशिंग मशीन पूरी गति से नहीं चल रही है।

मोदी ने ट्वीट किया, "मैं श्री कोनराड संगमा को मेघालय विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी के सराहनीय प्रदर्शन के लिए बधाई देना चाहता हूं। मेरे मित्र, स्वर्गीय श्री पीए संगमा जी को बहुत गर्व होता। मेघालय की प्रगति के लिए एक साथ काम करना जारी रखने की आशा करता हूं।"

I would like to congratulate Shri @SangmaConrad for his Party’s commendable performance in the Meghalaya Assembly Polls. My friend, late Shri PA Sangma Ji would have been very proud. Looking forward to continuing working together for Meghalaya’s progress. https://t.co/9wT4uOTULh