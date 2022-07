MP: मिलिए देश के सबसे कम उम्र वाले सरपंच अनिल यादव से, केवल 12 वोटों से ही विरोधी को हराकर हासिल की सरपंची, कर रहे है एमए की पढ़ाई

Highlights विदिशा जिले के रहने वाले अनिल यादव देश के सबसे कम उम्र वाले सरपंच बन गए है। वे भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा के भतीजे को हराकर सरपंच बने है। अनिल अभी भी पढ़ाई कर रहे है और वे इससे पहले शहर में रहते थे।

भोपाल: मध्यप्रदेश के विदिशा जिले के रहने वाले अनिल यादव देश के सबसे कम उम्र वाले सरपंच बन गए है। अनिल को विदिशा जिले के सिरोंज तहसील के ग्राम पंचायत सरेखों का नया सरपंच चुना गया है। उन्होंने हाल में ही हुए सरपंच के चुनाव में भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा के भतीजे को हराया है। बताया जा रहा है कि अनिल भाजपा की विचारधारा को मानते है और अपने ग्राम में विकास करना चाहते है।

आपको बता दें कि इससे पहले देश के सबसे कम उम्र वाले सरपंच का खिताब राजस्थान के भरतपुर जिले की डिंग पंचायत की सरपंच असरूनी खान के नाम पर था। असरूनी खान का उम्र 21 साल 18 दिन था जब वह सरपंच बनी थी।

वहीं अगर अनिल के उम्र की बात करें तो उनका उम्र 21 साल 06 दिन है। ऐसे में उम्र में असरूनी खान से छोटे होने के कारण वह देश के सबसे कम उम्र वाले सरपंच बन गए है।

MP | 21-year-old from Sarekhon Gram Panchayat of Vidisha dist becomes youngest Sarpanch



I defeated BJP MLA Rameshwar Sharma's nephew by 12 votes. I am a political science student, had come home after covid. My mother was a sarpanch, this kept me connected with people: Anil Yadav pic.twitter.com/gVdMJc6Dzc