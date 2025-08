Adaso Kapesa: मिलिए अदासो कपेसा से, जो पीएम मोदी की हैं पहली महिला बॉडीगार्ड

Adaso Kapesa: हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूनाइटेड किंगडम यात्रा के दौरान उनके बगल में खड़ी एक महिला, जो लाखों लोगों के दिलों में गूंज उठी, चर्चा का विषय बन गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी मौजूदगी की तारीफ़ की, और कई लोगों ने एक महिला को इतनी महत्वपूर्ण भूमिका में देखकर गर्व महसूस किया। तो चलिए जानते हैं अदासो कपेसा से, जो पीएम मोदी की पहली महिला बॉडीगार्ड हैं।

वायरल तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी के पीछे दिख रही महिला इंस्पेक्टर अदासो कपेसा हैं, जो मणिपुर की एक अग्रणी महिला हैं और अपने राज्य की पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है—और वह भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए समर्पित भारत के विशिष्ट बल, विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) में सेवा देने वाली पहली महिला।

इस प्रतिष्ठित पद तक उनकी यात्रा गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से शुरू हुई। वह वर्तमान में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में तैनात 55वीं बटालियन में कार्यरत हैं। एसपीजी में उनका शामिल होना भारत में सुरक्षा और कानून प्रवर्तन में महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है।

Insp (GD)- Adaso Kapesa

from 55 BN SSB, PITHORAGARH on deputation to Special Protection Group (SPG)



She hail from Manipur & probably the first woman from Manipur on Deputation to SPG! pic.twitter.com/FgrGK7SFou