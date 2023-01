विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बताया प्रचार सामग्री, कहा- इसमें कोई वस्तुनिष्ठता नहीं है

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि पक्षपात, वस्तुनिष्ठता की कमी और औपनिवेशिक मानसिकता का जारी रहना स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा कि ध्यान दें कि इसे भारत में प्रदर्शित नहीं किया गया है...हमें लगता है कि यह एक प्रचार सामग्री है, जिसे एक विशेष बदनाम कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि पक्षपात, वस्तुनिष्ठता की कमी और औपनिवेशिक मानसिकता का जारी रहना स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कुछ भी हो, यह फिल्म या डॉक्यूमेंट्री उस एजेंसी और व्यक्तियों पर एक प्रतिबिंब है जो इस कहानी को फिर से फैला रहे हैं। यह हमें इस कवायद के उद्देश्य और इसके पीछे के एजेंडे के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। स्‍पष्‍ट रूप से, हम ऐसे प्रयासों को महिमामंडित नहीं करना चाहते हैं।

