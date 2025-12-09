MDC 2025 results: कुल 25 सीट, एमएनएफ के खाते में 8, कांग्रेस 7, भाजपा-निर्दलीय 2-2 और सत्तारूढ़ जेडपीएम के पास 6 सीट, लाई स्वायत्त जिला परिषद चुनाव त्रिशंकु
MDC 2025 results: एमएनएफ ने 20 सीट पर, कांग्रेस ने 14 पर और भाजपा ने 10 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे।
आइजोलः मिजोरम में लाई स्वायत्त जिला परिषद (एलएडीसी) के चुनावों में मंगलवार को त्रिशंकु सदन की स्थिति बन गई, जिसमें विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) 25 में से आठ सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने सात सीट जीतीं जबकि सत्तारूढ़ जेडपीएम ने छह सीट पर जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दो सीट जीतीं और दो निर्दलीय उम्मीदवार भी निर्वाचित घोषित किए गए। अधिकारियों ने कहा कि एलएडीसीस में बहुमत हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी को 13 सीट जीतने की आवश्यकता होती है।
एलएडीसी चुनाव तीन दिसंबर को हुआ था और करीब 84 फीसदी मतदान दर्ज किया गया। सत्तारूढ़ जेडपीएम को छोड़कर किसी भी पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा। एमएनएफ ने 20 सीट पर, कांग्रेस ने 14 पर और भाजपा ने 10 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे। भाजपा के मुख्य कार्यकारी सदस्य (सीईएम) एन ज़ंगुरा एमएनएफ के प्रेमो कांति से आठ मतों के अंतर से हार गए।
जबकि एमएनएफ के अध्यक्ष वीएल ह्मुआका को कांग्रेस उम्मीदवार सी न्गुनलियानचुंगा ने 348 वोट से हराया। न्गुनलियानचुंगा लॉन्गतलाई पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा कांग्रेस विधायक हैं। एमएनएफ और कांग्रेस ने पहले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे कि वे चुनावों में और यहां तक कि कार्यकारी निकाय के गठन में भी एक-दूसरे की मदद करेंगे।
लेकिन फिर भी कई सीटों पर एक-दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़े कर दिए। अब सभी की नजरें इस ओर हैं कि दोनों दल कार्यकारिणी के गठन के लिए हाथ मिलाते हैं या नहीं। लाई स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना 1972 में संविधान की छठी अनुसूची के तहत लाई जनजाति के लोगों के लिए की गई थी। इसके 25 निर्वाचित सदस्य और चार मनोनीत सदस्य होते हैं।