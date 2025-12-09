MDC 2025 results: 25 सीट पर चुनाव, सतारूढ़ जेडपीएम को झटका, एमएनएफ ने 4 सीट पर जीत दर्ज की, देखिए कांग्रेस और भाजपा का हाल

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 9, 2025 12:18 IST2025-12-09T12:15:31+5:302025-12-09T12:18:52+5:30

MDC 2025 results:सत्तारूढ़ जोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) ने सभी 25 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन अब तक वह केवल एक सीट जीत पाई है।

आइजोलः मिजोरम की मुख्य विपक्षी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) ने लाई स्वायत्त जिला परिषद (एलएडीसी) के चुनावों में मंगलवार को शुरुआती मतगणना में बढ़त बना ली है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि एमएनएफ ने 20 सीट पर चुनाव लड़ा, जिनमें से उसने चार सीट जीत ली है और कांग्रेस ने 14 सीट पर चुनाव लड़ा था जिनमें से उसने दो सीट जीत ली है। अधिकारियों ने बताया कि सत्तारूढ़ जोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) ने सभी 25 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन अब तक वह केवल एक सीट जीत पाई है।

जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 10 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे तथा उसने एक सीट हासिल कर ली है। उन्होंने बताया कि लॉन्गतलाई में मतगणना जारी है और अभी तक किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। एलएडीसी के तीन दिसंबर को हुए चुनावों में लगभग 84 प्रतिशत मतदान हुआ था। 11 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 80 उम्मीदवार मैदान में थे।

एलएडीसी के 2020 में हुए पिछले चुनावों में तत्कालीन सत्तारूढ़ एमएनएफ ने 20 सीट जीती थीं, जबकि भाजपा एवं कांग्रेस को एक-एक सीट मिली थी और तीन निर्दलीय उम्मीदवार भी चुने गए थे। लाई स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना 1972 में संविधान की छठी अनुसूची के तहत लाई जनजाति के लोगों के लिए की गई थी। इसके 25 निर्वाचित सदस्य और चार मनोनीत सदस्य हैं।

टॅग्स :Mizo National FrontMizoram ElectionsMizoram Governmentमिज़ो नेशनल फ्रंटमिज़ोरम चुनाव