MCD by-election: दिल्ली मेट्रो ने एमसीडी उपचुनाव के लिए बदला टाइम, जानें कब चलेगी पहली मेट्रो

By अंजली चौहान | Updated: November 29, 2025 12:40 IST2025-11-29T12:38:27+5:302025-11-29T12:40:01+5:30

MCD by-election: नामांकन 3 नवंबर को शुरू हुए और 10 नवंबर को बंद हो गए, इसके बाद 12 नवंबर को जांच होगी और 15 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। शालीमार बाग-बी, अशोक विहार, द्वारका-बी, दिचाऊं कलां आदि वार्डों से 59 पुरुषों और 74 महिलाओं सहित लगभग 132 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए।

MCD by-election: दिल्ली में होने वाले एमसीडी उपचुनाव के लिए दिल्ली मेट्रो ने अपने टाइमिंग में बदलाव किया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन 30 नवंबर को वोटिंग के दिन और 3 दिसंबर को वोटिंग स्टाफ की मदद के लिए सुबह 4:00 बजे ट्रेनें शुरू करेगा। यह दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 12 वार्ड में वोटिंग स्टाफ की मदद करेगा।

मतदान के दिन का समय

30 नवंबर को, सभी टर्मिनल स्टेशनों से सर्विस सुबह 4:00 बजे शुरू होंगी, जो सुबह 6:00 बजे तक हर 30 मिनट में चलेंगी, फिर रविवार के रेगुलर शेड्यूल पर शिफ्ट हो जाएंगी। आखिरी ट्रेनें रात 11:30 बजे निकलेंगी, जो रात के आम 11:00 बजे के कटऑफ से ज़्यादा होंगी। इन बदलावों का मकसद चुनाव कर्मचारियों के लिए आसान मूवमेंट को आसान बनाना है, क्योंकि पार्षदों के MLA और एक MP बनने से खाली सीटों के कारण उपचुनाव हो रहे हैं।

मतगणना के दिन के इंतज़ाम

3 दिसंबर को भी सुबह 4:00 बजे इसी तरह 30 मिनट के गैप के साथ सुबह 6:00 बजे तक ट्रेनें चलेंगी, और उसके बाद स्टैंडर्ड वीकडे टाइमटेबल पर शिफ्ट हो जाएंगी। DMRC ने वोट काउंटिंग के दौरान स्टाफ को समय पर एक्सेस देने के लिए X पर एक पोस्ट के जरिए इन बदलावों की घोषणा की।

दिल्ली एमसीडी उपचुनाव

ये चुनाव 12 वार्ड में हो रहे हैं, जो फरवरी 2025 में 11 काउंसलर के विधानसभा सीटें जीतने और एक को लोकसभा सीट मिलने के बाद खाली हुए थे। इनमें से नौ पहले BJP और तीन AAP के पास थे। 

नॉमिनेशन 3 से 10 नवंबर तक चले, स्क्रूटनी 12 नवंबर को हुई और नाम वापस लेने की प्रक्रिया 15 नवंबर तक चली; लगभग 132 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा, जिनमें शालीमार बाग-B और द्वारका-B जैसे इलाकों की कई महिलाएं भी शामिल थीं। 

28 नवंबर को शाम 5:30 बजे 48 घंटे का साइलेंस पीरियड शुरू हुआ, जिसमें पोलिंग खत्म होने तक चुनाव से जुड़े मीडिया पर बैन लगा दिया गया।

राज्य चुनाव आयोग ने 1 जनवरी, 2025 को सप्लीमेंट्स के साथ वोटर लिस्ट अपनाई, ग्राउंड फ्लोर पर 1,500 वोटरों तक सीमित पोलिंग स्टेशन बनाए, और दिव्यांगों की मदद और शिकायतों के लिए ऐप शुरू किए। भारतीय जनता पार्टी (BJP), आम आदमी पार्टी (AAP), और कांग्रेस जैसी पार्टियां उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर रही हैं, और कंफ्यूजन से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) पर उम्मीदवारों की फोटो लगाई जा रही हैं।

दिल्ली मेट्रो ने प्रदूषण पर रोक के बीच 82 एंटी-स्मॉग गन लगाईं

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने धूल प्रदूषण को कम करने के लिए अपनी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 82 एंटी-स्मॉग गन लगाई हैं, और इसे अपनाने में खुद को इलाके का पायनियर बनाया है।

DMRC ने एक्स पर एक पोस्ट के ज़रिए इसे लगाने की घोषणा की, जिसमें बताया गया कि उसने मैंडेट से पहले मशीनें लगाई थीं और अब सभी सिविल कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट में इनकी ज़रूरत है। कॉर्पोरेशन चल रहे प्रोजेक्ट्स से धूल कंट्रोल करने के लिए पहले से एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल करके दिल्ली-NCR में लीडरशिप का दावा करता है।

टॅग्स :Delhi MetroBypolls (By-election)Delhi Metro Rail Corporationदिल्ली मेट्रोउपचुनावदिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन