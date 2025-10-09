मायावती ने किया ऐलान, बसपा अकेले लड़ेगी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव, आजम खान के पार्टी में शामिल होने की खबरों पर भी बोलीं

UP News: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी और कोई गठबंधन नहीं करेगी। लखनऊ में बसपा विचारक कांशीराम की पुण्यतिथि पर आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि राज्य या देश के अन्य हिस्सों में गठबंधन करके चुनाव लड़ने से पार्टी को कोई लाभ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, "हमारे वोट ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी हमें वोट ट्रांसफर नहीं करती, जिससे हमारा वोट शेयर कम हो जाता है।

गठबंधन सरकार बनाते भी हैं, तो वे लंबे समय तक नहीं टिकते।" पिछले चुनावों को याद करते हुए, बसपा प्रमुख ने कहा कि जब पार्टी ने पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में विधानसभा चुनाव लड़ा था, तो पार्टी केवल 67 सीटें ही जीत पाई थी। नेता ने कहा, "2007 में हम अपने दम पर बहुमत की सरकार बनाने में सफल रहे थे।"

आज़म खान के बसपा में शामिल होने की अफवाहों पर

आज़म खान के बारे में अफवाहों के विषय पर, बसपा प्रमुख मायावती ने सीधे तौर पर उनका नाम लिए बिना कहा कि पिछले महीने झूठी खबरें फैलने लगी थीं, जिनमें दावा किया गया था कि अन्य दलों के नेता बसपा में शामिल हो रहे हैं और उन्होंने दिल्ली और लखनऊ में उनसे मुलाकात की थी। उन्होंने स्पष्ट किया, "मैंने किसी से मुलाकात नहीं की है। मैं किसी से गुप्त रूप से नहीं मिलती।"

मायावती ने उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार की सराहना की

बसपा प्रमुख ने दलितों के कल्याण के लिए धन का उपयोग करने के लिए राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार की भी सराहना की। उन्होंने कहा, "हम वर्तमान सरकार के आभारी हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी सरकार के विपरीत, इस स्थल पर आने वाले आगंतुकों से एकत्रित धन को वर्तमान भाजपा सरकार ने नहीं रोका है।"

उन्होंने आगे कहा कि जब उनकी पार्टी सत्ता में थी और स्मारक का निर्माण हुआ था, तो उन्होंने तय किया था कि आगंतुकों के लिए टिकटों से विशेष रूप से लखनऊ में पार्कों और अन्य स्मारक स्थलों के रखरखाव के लिए राजस्व प्राप्त होगा, और यह धन अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं लगाया जाएगा।

