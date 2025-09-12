माता वैष्णो देवी मंदिरः 20 दिन बाद खुशखबरी की उम्मीद?, 14 सितंबर से फिर शुरू होगी यात्रा, मौसम ठीक रहने पर अनुमति मिलेगी!

Highlights भूस्खलन में 34 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी और 20 अन्य घायल हो गए थे। यात्रा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई थी। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा स्थगित की गई है।

जम्मूः जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी मंदिर की तीर्थयात्रा लगातार स्थगित है। मौसम ठीक रहने पर 20वां दिन खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। जम्मू क्षेत्र में मौसम की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। कटरा बेल्ट की त्रिकुटा पहाड़ियों में अधकुवारी में 26 अगस्त को बादल फटने से हुए भूस्खलन में 34 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी और 20 अन्य घायल हो गए थे। यात्रा उसी दिन अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई थी। उम्मीद है कि तीर्थयात्रा के फिर से शुरू होने की घोषणा शनिवार या रविवार (13 या 14 सितंबर) को की जाएगी, क्योंकि गुफा मंदिर के रास्ते पर अधिकांश मरम्मत कार्य पूरा हो चुका है।

Vaishno Devi Yatra to Resume from September 14 (Sunday), subject to favourable weather conditions.

For details/bookings, please visit https://t.co/cdRLtcFYSM#JaiMataDi#SMVDSB#YatraUpdate — Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board (@OfficialSMVDSB) September 12, 2025

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘जय माता दी! वैष्णो देवी यात्रा 14 सितंबर (रविवार) से फिर से शुरू होगी, जो मौसम की अनुकूल स्थितियों पर निर्भर होगी।’’ इसने कहा कि विवरण और बुकिंग के बारे में जानकारी के लिए संबंधित वेबसाइट देखें।

बोर्ड ने कहा कि खराब मौसम और मंदिर तक जाने वाले मार्ग के आवश्यक रखरखाव के कारण यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित करना आवश्यक था। मौसम अनुकूल रहने पर यात्रा निर्धारित समय पर फिर से शुरू होगी। श्राइन बोर्ड के प्रवक्ता ने तीर्थयात्रियों को वैध पहचान पत्र साथ रखने, निर्धारित मार्गों का अनुसरण करने तथा कर्मचारियों के साथ सहयोग करने की सलाह दी।

इसने कहा, ‘‘पारदर्शिता और पता लगाने की क्षमता के लिए आरएफआईडी आधारित निगरानी अनिवार्य रहेगी। सीधे अद्यतन जानकारी, बुकिंग सेवाओं और हेल्पलाइन सहायता के लिए, श्रद्धालुओं को श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।’’

श्राइन बोर्ड ने यात्रा की निलंबन अवधि के दौरान धैर्य और समझदारी दिखाने के लिए सभी श्रद्धालुओं के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रवक्ता ने कहा, ‘‘यात्रा का फिर से शुरू होना हमारी सामूहिक आस्था और दृढ़ता की पुष्टि है। बोर्ड इस पवित्र तीर्थयात्रा की पवित्रता, सुरक्षा और गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।’’

अधिकारियों ने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा स्थगित की गई है। उन्होंने कहा कि यात्रा को फिर से शुरू करने का निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा। श्रीमाता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा कि यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला अगले सप्ताह लिया जाएगा। भूस्खलन से हुए नुकसान के बाद, ट्रैक से मलबा हटा दिया गया है और उसे नया रूप दिया जा रहा है।

सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने कठुआ जिले में बसोहली-बानी मार्ग पर क्षतिग्रस्त हिस्से के कारण उपमार्ग के माध्यम से यातायात बहाल कर दिया है। यातायात विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग अभी भी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है। मरम्मत का काम चल रहा है।" उन्होंने लोगों को सलाह दी कि मरम्मत का काम पूरा होने तक इस मुख्य मार्ग से यात्रा न करें।

