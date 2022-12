फोटो: नया साल मनाने के लिए भारी संख्या में मनाली जा रहे है पर्यटक, सड़कों पर लगा भीषड़ जाम-नहीं हिल रही है गाड़ियां

Highlights नववर्ष पर मनाली में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी है। ऐसे में रास्ते में ट्रैफिक जाम लग गया है और गाड़ियां अपनी जगह से हिल नहीं रही है। रास्ते में फंसे यात्री इस जाम को जल्द से जल्द खुलवाने की मांग कर रहे है।

शिमला: नए साल के मनाने के मद्देनजर भारी संख्या में सैलानी हिमाचल प्रदेश के मनाली का रूख कर रहे है। ऐसे में मनाली जाने वाले रास्ते में भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला है और गाड़ियां एक जगह से आगे नहीं बढ़ते हुए देखी गई है।

न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा जारी फोटो और वीडियो में गाड़ियों की लंबी कतार देखी गई है। ऐसे में घूमने जाने वाले यात्री रास्ते में फंसे होने के कारण काफी परेशान है और जाम जल्द खाली कराने की मांग कर रहे है।

आज 31 दिसंबर है यानी इस साल का आखिरी दिन, ऐसे में पूरी दुनिया में साल के खत्म होने पर जश्न मनाई जाती है और लोगों द्वारा पार्टी और नए जगहों पर जाकर नए साल का स्वागत किया जाता है। ऐसे में आज के दिन भरी संख्या में सैलानी हिमाचल प्रदेश के मनाली का रूख कर रहे है।

Himachal Pradesh | Massive traffic jam in Manali as people throng to hilly areas to celebrate #NewYear2023pic.twitter.com/D9J3mPo0f7