मुंबई के गोरेगांव की इमारत में भीषण आग लगने से 7 की मौत, 46 घायल

मुंबई:मुंबई के गोरेगांव पश्चिम में एक ग्राउंड प्लस पांच मंजिला इमारत में शुक्रवार सुबह करीब 3:05 बजे एक ग्राउंड प्लस पांच मंजिला इमारत में आग लगने से कम से कम सात लोगों की मौत हो गई और दो की हालत गंभीर है। घटना में करीब 46 लोग घायल हो गए हैं।

अधिकारियों के मुताबिक, एमजी रोड स्थित जय भवानी बिल्डिंग में आग लगने की सूचना मिली थी। 40 घायलों में से 25 को एचबीटी ट्रॉमा केयर अस्पताल भेजा गया है, जबकि 15 का इलाज कूपर अस्पताल में किया जा रहा है।

Mumbai | Goregaon fire | Till now, out of a total of 46 people injured in the fire, 7 of them have lost their lives and 39 are under treatment in HBT and Cooper Hospital: Mumbai Police



Details from other private hospitals where the injured were taken are awaited.