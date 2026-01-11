मसूद अजहर का दावा 1,000 से ज़्यादा सुसाइड बॉम्बर तैयार, उनका मकसद भारत में घुसपैठ करके शहादत पाना, ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई

नई दिल्ली: बैन आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के चीफ मसूद अजहर की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है, जिसमें वह दावा कर रहा है कि बड़ी संख्या में सुसाइड हमलावर किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार हैं। मसूद अजहर UN द्वारा घोषित आतंकवादी है, जिस पर लंबे समय से पाकिस्तान से भारत के खिलाफ हमले की साजिश रचने का आरोप है।

'एक नहीं, दो नहीं, 1,000 भी नहीं'

रिकॉर्डिंग में अजहर को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि एक हज़ार से ज़्यादा सुसाइड बॉम्बर तैयार हैं और उस पर भारत में घुसपैठ करने की इजाज़त देने का दबाव डाल रहे हैं। वह कहता है कि अगर उसके ग्रुप के लड़ाकों की पूरी संख्या सार्वजनिक कर दी जाए, तो दुनिया हैरान रह जाएगी।

उसके अपने शब्दों में, वह कहता है, "ये (सुसाइड बॉम्बर) एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, ये 1000 भी नहीं, अगर पूरी तादाद बता दूं, तो कल दुनिया की मीडिया पर हंगामा मच जाएगा..."

उसने यह भी दावा किया कि ये लोग हमले करने और अपने मकसद के लिए जिसे वह शहादत कहता है, उसे हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। हालांकि, ऑडियो रिकॉर्डिंग की तारीख और सच्चाई की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है।

Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar claims over 1,000 suicide bombers are ready, saying they are highly motivated to infiltrate India and attain shahadat.



Azhar says: "Not one, not two, not 100 — not even 1,000… if I reveal the full number, global media will erupt."

भारत विरोधी बयानबाजी का लंबा इतिहास

अजहर सालों से भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहा है। उस पर 2001 के संसद हमले और 2008 के मुंबई हमलों सहित कई बड़े हमलों की साजिश रचने का आरोप है।

यह लेटेस्ट मैसेज भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के अंदर जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर की गई स्ट्राइक के महीनों बाद आया है, जिसमें बहावलपुर में ग्रुप का हेडक्वार्टर भी शामिल था। रिपोर्ट के अनुसार, उन हमलों में अजहर के कई करीबी रिश्तेदार मारे गए थे और ये हमले 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के जवाब में भारत की कार्रवाई का हिस्सा थे, जिसमें 26 लोग मारे गए थे।

दिल्ली पुलिस सूत्रों ने दिल्ली ब्लास्ट के एक संदिग्ध उमर मोहम्मद को भी पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद से जोड़ा है, जिसमें कम से कम 15 लोग मारे गए थे और लगभग 20 अन्य घायल हुए थे।

मसूद अजहर 2019 से सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है। उस साल, बहावलपुर में उसके ठिकाने पर अज्ञात हमलावरों ने एक शक्तिशाली धमाका किया था, जिसमें वह बच गया था। तब से, वह ज़्यादातर लोगों की नज़रों से दूर है।

