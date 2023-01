मनप्रीत सिंह बादल ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा, भारत जोड़ो यात्रा में भी नहीं आए थे नजर

Highlights मनप्रीत सिंह बादल ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे से पहले मनप्रीत राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी नजर नहीं आए थे, जिससे पंजाब कांग्रेस के कई नेता नाराज हो गए थे।

चंडीगढ़: मनप्रीत सिंह बादल ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने बुधवार को यह जानकारी साझा की। मनप्रीत पंजाब में कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्री रह चुके हैं। इस्तीफे से पहले मनप्रीत राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी नजर नहीं आए थे, जिससे पंजाब कांग्रेस के कई नेता नाराज हो गए थे। भारत जोड़ो यात्रा में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नजर आए थे।

बता दें कि चन्नी पिछले साल पंजाब में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद विदेश चले गए थे। लगभग सात महीने बाद वो भारत वापस आए और उन्होंने प्रियंका गांधी व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी की। मालूम हो, चन्नी को पिछले साल सितंबर में कांग्रेस आलाकमान द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद चरणजीत चन्नी मुख्यमंत्री बने थे।

Manpreet S Badal resigns from the primary membership of the Congress party.



