Mann Ki Baat: पीएम मोदी ने रेडियो कार्यक्रम के 122वें एपिसोड में की ऑपरेशन सिंदूर की बात, जानें मुख्य बातें

Mann Ki Baat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 122वें एपिसोड में ऑपरेशन सिंदूर पर देश के नाम संदेश दिया। पीएम ने कहा, "पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, हर कोई इसे खत्म करना चाहता है। हमारी सेना ने सीमा पार आतंकी शिविरों को सटीकता से नष्ट कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर बदलते भारत को दर्शाता है। हर कोई देशभक्ति की भावना से भरा हुआ है।" उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह ऑपरेशन सैन्य कार्रवाई से कहीं बढ़कर था।

उन्होंने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है; यह हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है और इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति की भावना से भर दिया है और इसे तिरंगे के रंग में रंग दिया है।" प्रधानमंत्री ने बताया कि ऑपरेशन के बाद कैसे देश देशभक्ति से भर गया - तिरंगा यात्राओं के साथ। उन्होंने कहा, "देश के कई शहरों, गांवों और छोटे शहरों में तिरंगा यात्राएं आयोजित की गईं। हजारों लोग तिरंगा थामे हुए देश के सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और सम्मान व्यक्त करने के लिए निकले।"

प्रधानमंत्री ने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर ने देश के लोगों को इतना प्रभावित किया है कि कई परिवारों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। बिहार के कटिहार, यूपी के कुशीनगर और कई अन्य शहरों में, उस दौरान पैदा हुए बच्चों का नाम 'सिंदूर' रखा गया है।"

पीएम मोदी ने सैनिकों के साहस और कौशल और स्वदेशी तकनीक के इस्तेमाल की प्रशंसा करते हुए कहा, "हमारे सैनिकों ने आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया; यह उनका अदम्य साहस था, साथ ही भारत में बने हथियारों, उपकरणों और तकनीक की शक्ति थी।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद, 'वोकल फॉर लोकल' के लिए नए सिरे से जोर दिया गया है, जिसने कई लोगों को प्रेरित किया है। उन्होंने कहा, "एक माता-पिता ने टिप्पणी की, "हम अब अपने बच्चों के लिए केवल भारत में बने खिलौने ही खरीदेंगे। देशभक्ति बचपन से ही शुरू हो जाएगी।"

प्रधानमंत्री ने कहा, "किसी ने कहा है, 'हमारा हर उपहार किसी भारतीय कारीगर द्वारा बनाया जाएगा।' गिर में एशियाई शेरों की वृद्धि अन्य बातों के अलावा, प्रधानमंत्री ने वन्यजीव संरक्षण के बारे में उत्साहजनक समाचार साझा किए। "केवल पिछले पांच वर्षों में, गुजरात के गिर में शेरों की आबादी 674 से बढ़कर 891 हो गई है। शेरों की जनगणना के बाद सामने आए शेरों की संख्या बहुत उत्साहजनक है।"

गढ़चिरौली में माओवाद और विकास प्रधानमंत्री ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में प्रगति के बारे में बात की

पीएम मोदी ने कहा, “महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के कटेझारी गांव के लोग वर्षों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। पहले यहां कभी बस नहीं चल सकी। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह गांव माओवादी हिंसा से प्रभावित था। और जब बस पहली बार गांव में पहुंची, तो लोगों ने ढोल-नगाड़ा बजाकर इसका स्वागत किया।"

बिहार में खेलो इंडिया पीएम मोदी ने भारत के खेल मानचित्र में बिहार के बढ़ते महत्व पर भी प्रकाश डाला। बिहार को "विशेष" कहते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा, "बिहार के पांच शहरों ने खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी की, प्रतिभागियों ने वहां के आतिथ्य की सराहना की।"

प्रौद्योगिकी के माध्यम से महिला सशक्तीकरण कृषि में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, पीएम मोदी ने कहा, “तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में, जिन महिलाओं को कुछ समय पहले तक दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे ड्रोन की मदद से 50 एकड़ भूमि पर कीटनाशकों के छिड़काव का काम पूरा कर रही हैं। अब इन महिलाओं को 'ड्रोन ऑपरेटर' के रूप में नहीं बल्कि 'आसमानी योद्धा' के रूप में जाना जाता है।"

शिल्प फाइबर और पूर्वोत्तर की ताकत प्रधान मंत्री ने उत्तर पूर्व की प्रतिभा का जश्न मनाने वाले 'राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट' और 'अष्टलक्ष्मी महोत्सव' के बारे में बात की। उन्होंने सिक्किम के एक पशु चिकित्सक डॉ चेवांग नोरबू भूटिया की कहानी साझा की, जिन्होंने 'क्राफ्टेड फाइबर्स' शुरू किया था।

उन्होंने बुनाई को एक नया आयाम दिया, स्थानीय लोगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद की।

