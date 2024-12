'मन की बात' में पीएम मोदी ने महाकुंभ के महत्व पर दिया जोर, कहा- "आयोजन देता है एकता का संदेश"

Mann Ki Baat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 117वें एपिसोड के जरिए देश को संबोधित किया. प्रयागराज में 13 जनवरी से होने वाले महाकुंभ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह धार्मिक आयोजन एकता का संदेश देता है और इस बार देश-दुनिया के श्रद्धालु प्रयागराज में डिजिटल महाकुंभ के भी साक्षी बनेंगे.

आज पीएम मोदी ने कहा, 'अगले महीने 13 तारीख से प्रयागराज में महाकुंभ भी होने जा रहा है. इस समय वहां संगम तट पर जबरदस्त तैयारियाँ चल रही हैं. मुझे याद है, अभी कुछ दिन पहले जब मैं प्रयागराज गया था तो हेलिकॉप्टर से पूरा कुम्भ क्षेत्र देखकर दिल प्रसन्न हो गया था. इतना विशाल! इतना सुंदर! इतनी भव्यता! साथियो, महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है. कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है. इस आयोजन में करोड़ों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं. लाखों संत, हजारों परम्पराएँ, सैकड़ों संप्रदाय, अनेकों अखाड़े, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनता है. कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता है, कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है. अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा. इसलिए हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है.

इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा. मैं आप सबसे कहूँगा, जब हम कुंभ में शामिल हों, तो एकता के इस संकल्प को अपने साथ लेकर वापस आयें. हम समाज में विभाजन और विद्वेष के भाव को नष्ट करने का संकल्प भी लें. अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूँगा... महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश. महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश . और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूँगा... गंगा की अविरल धारा, न बँटे समाज हमारा. गंगा की अविरल धारा, न बँटे समाज हमारा.'

पीएम मोदी ने आगे कहा, '' इस बार प्रयागराज में देश और दुनिया के श्रद्धालु डिजिटल महाकुंभ के भी साक्षी बनेंगे. डिजिटल नेविगेशन की मदद से आपको अलग-अलग घाट, मंदिर, साधुओं के अखाड़ों तक पहुँचने का रास्ता मिलेगा. यही नेविगेशन सिस्टम आपको पार्किंग तक पहुँचने में भी मदद करेगा. पहली बार कुंभ आयोजन में एआई चैट बॉर्ड का प्रयोग होगा. एआई चैट बॉर्ड के माध्यम से 11 भारतीय भाषाओं में कुंभ से जुड़ी हर तरह की जानकारी हासिल की जा सकेगी. इस एआई चैट बॉर्ड से कोई भी टेक्क टाइप करके या बोलकर किसी भी तरह की मदद मांग सकता है. पूरा मेला क्षेत्र को एआई पावर कैमरा से कवर किया जा रहा है. कुंभ में अगर कोई अपने परिचित से बिछड़ जाएगा तो इन कैमरों से उन्हें खोजने में भी मदद मिलेगी. श्रद्धालुओं को डिजिटल लॉस्ट और फाउंड सेंटर की सुविधा भी मिलेगी. श्रद्धालुओं को मोबाईल पर सरकार द्वारा मान्य टूर पैकेज ठहरने की जगह के बारे में भी जानकारी दी जाएगी. आप भी महाकुंभ में जाएँ तो इन सुविधाओं का लाभ उठाएँ और हाँ #एकता का महाकुंभ के साथ अपनी selfie जरूर uplaod करिएगा.''

राज कपूर के योगदान को पीएम ने किया याद

पीएम मोदी ने कहा, '' राज कपूर जी ने फिल्मों के माध्यम से दुनिया को भारत की सॉफ्ट पावर से परिचित कराया. रफ़ी साहब की आवाज में वो जादू था जो हर दिल को छू लेता था . उनकी आवाज अद्भुत थी. भक्ति गीत हों या रोमांटिक गाने, दर्द भरे गाने हों, हर इमोशन को उन्होंने अपनी आवाज से जीवंत कर दिया. एक कलाकार के रूप में उनकी महानता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज भी युवा-पीढ़ी उनके गानों को उतनी ही शिद्दत से सुनती है - यही तो है टाइम लेस की पहचान. अक्किनेनी नागेश्वर राव गारू ने तेलुगु सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. उनकी फिल्मों ने भारतीय परंपराओं और मूल्यों को बखूबी प्रस्तुत किया. तपन सिन्हा जी की फिल्मों ने समाज को एक नई दृष्टि दी. ''

संविधान हमारे लिए गाइंडिग लाइट है, हमारा मार्गदर्शक है

पीएम मोदी ने कहा, ''2025 में 26 जनवरी को हमारे संविधान को लागू हुए 75 वर्ष होने जा रहे हैं. हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है. हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें जो संविधान सौंपा है वो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है. संविधान हमारे लिए गाइंडिग लाइट है, हमारा मार्गदर्शक है. ये भारत का संविधान ही है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ . इस साल 26 नवंबर को संविधान दिवस से एक साल तक चलने वाली कई एक्टिविटी शुरू हुई हैं. देश के नागरिकों को संविधान की विरासत से जोड़ने के लिए constitution75.com नाम से एक खास वेसाइड भी बनाई गई है . इसमें आप संविधान की प्रस्तावना पढ़कर अपना video upload कर सकते हैं . अलग-अलग भाषाओं में संविधान पढ़ सकते हैं, संविधान के बारे में प्रश्न भी पूछ सकते हैं.''

दक्षिण कोरिया: विमान दुर्घटना में 179 लोगों की मौत, जानें कैसे हुआ ये हादसा

दक्षिण कोरिया में एक यात्री विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 179 लोगों की मौत हो गई है. यह हादसा मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास हुआ जब विमान उतर रहा था. विमान बैंकॉक से उड़ा था और 175 यात्रियों और 6 चालक दल के सदस्यों को लेकर मुआन एयरपोर्ट पर उतरने वाला था. दरअसल जेजू एयर की फ्लाइट 7C2216 सुबह करीब 9 बजे उतर रही थी.

स्थानीय मीडिया द्वारा शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि दो इंजन वाला विमान बिना किसी लैंडिंग गियर के रनवे से फिसलकर दीवार से टकरा गया और आग का गोला बन गया. घटना की तस्वीरों में देखा जा सकता है कि विमान के कुछ हिस्सों में धुआँ और आग दिखाई दे रही है. इस घटना में दो लोगों की जान बच गई और उनका इलाज चल रहा है.

दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय अग्निशमन एजेंसी ने कहा कि उसने आग पर काबू पाने के लिए 32 दमकल गाड़ियों और कई हेलीकॉप्टरों को तैनात किया है. घटना के बाद मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सभी फ्लाइट्स को निलंबित कर दिया गया है.

