Mann Ki Baat 125th Episode: भूस्खलन और बाढ़ से तबाही, "मन की बात" कार्यक्रम के 125वें एपिसोड में पीएम मोदी बोले-देश की परीक्षा ले रही प्राकृतिक आपदा, देखिए वीडियो

Mann Ki Baat 125th Episode Live Broadcast: मकान तबाह हो गए, खेत जलमग्न हो गए और पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो गए।

Mann Ki Baat 125th Episode Live Broadcast: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लगातार बारिश के कारण हुए भूस्खलन और बाढ़ से हुई तबाही पर दुख व्यक्त करते हुए रविवार को कहा कि प्राकृतिक आपदाएं देश की परीक्षा ले रही हैं। मोदी ने "मन की बात" कार्यक्रम के 125वें एपिसोड में विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं के बीच जम्मू कश्मीर की दो प्रमुख उपलब्धियों पुलवामा में पहला ‘दिन-रात्रि’ क्रिकेट मैच और श्रीनगर की डल झील में 'खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल' का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, "इस मानसून के मौसम में प्राकृतिक आपदाएं देश की परीक्षा ले रही हैं। पिछले कुछ हफ्तों में हमने बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही देखी है। मकान तबाह हो गए, खेत जलमग्न हो गए और पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो गए।”

  

मोदी ने रेडियो पर प्रसारित कार्यक्रम में कहा, "पानी के लगातार बहाव ने पुल बहा दिए; सड़कें बह गईं और लोगों की जान खतरे में पड़ गई। इन घटनाओं ने हर भारतीय को दुखी किया है।” प्रधानमंत्री ने बचाव अभियान के दौरान राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) और सुरक्षा बलों के प्रयासों की सराहना की।

उन्होंने कहा, "जहां भी संकट आया, एनडीआरएफ-एसडीआरएफ के हमारे जवानों और अन्य सुरक्षा बलों ने लोगों को बचाने के लिए दिन-रात काम किया। जवानों ने तकनीक की भी मदद ली। थर्मल कैमरे, लाइव डिटेक्टर, खोजी कुत्तों और ड्रोन निगरानी की मदद से राहत कार्यों में तेजी लाने की कोशिश की गई।"

मोदी ने कहा, "इस दौरान, हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई गई और घायलों को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया गया। आपदा के समय सशस्त्र बल मदद के लिए आगे आए। स्थानीय निवासियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, चिकित्सकों, प्रशासन सभी ने संकट की इस घड़ी में हर संभव प्रयास किया।

मैं उन सभी देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस कठिन समय में मानवता को प्राथमिकता दी।" मोदी ने कहा कि बाढ़ और बारिश से हुई तबाही के बीच जम्मू कश्मीर ने दो बेहद खास उपलब्धियां भी हासिल की हैं। उन्होंने कहा, "इन पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया। लेकिन आपको इन उपलब्धियों के बारे में जानकर खुशी होगी।

पुलवामा के एक स्टेडियम में रिकॉर्ड संख्या में लोग इकट्ठा हुए। पुलवामा का पहला दिन-रात्रि क्रिकेट मैच यहां खेला गया। पहले यह नामुमकिन था, लेकिन अब मेरा देश बदल रहा है।” प्रधानमंत्री ने कहा, "दूसरा आयोजन जिसने ध्यान आकृष्ट किया, वह था श्रीनगर की डल झील में आयोजित देश का पहला 'खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल'।

सचमुच, इस तरह के उत्सव के आयोजन के लिए यह कितनी खास जगह है।" मोदी ने कहा कि इसमें पूरे भारत से 800 से अधिक एथलीट ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री कहा, "महिला एथलीट भी पीछे नहीं रहीं; उनकी भागीदारी लगभग पुरुषों के बराबर थी। मैं सभी प्रतिभागियों को बधाई देता हूं।" 

