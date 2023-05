वीडियोः हिंसा के बाद मणिपुर के इंफाल में पेट्रोल पंप के सामने दिखी लंबी लाइन, तेल भराने के लिए घंटों कतार में खड़े रहे लोग

By अनिल शर्मा | Published: May 6, 2023 11:19 AM

मणिपुर में बहुसंख्यक मैतई समुदाय द्वारा उसे अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में ‘ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर’ (एटीएसयूएम) की ओर से बुधवार को आयोजित ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के दौरान चुराचांदपुर जिले के तोरबंग क्षेत्र में हिंसा भड़क गई थी।

वीडियोः हिंसा के बाद मणिपुर के इंफाल में पेट्रोल पंप के सामने दिखी लंबी लाइन, तेल भराने के लिए घंटों कतार में खड़े रहे लोग