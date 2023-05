मणिपुर हिंसाः आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए चुराचांदपुर में आज कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई, राज्यपाल ने लोगों से भाईचारा बनाए रखने की अपील की

May 7, 2023

हिंसा में अब तक हजारों लोग विस्थापित हुए हैं और कम से कम 54 लोगों की मौत हो चुकी है। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच राज्य की राज्यपाल अनुसुइया उइके ने शनिवार को राज्य के लोगों से भाईचारा बनाए रखने और भय एवं असुरक्षा की भावना को दूर करने की अपील की।

