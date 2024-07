मुंबई में तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू की चपेट में आने से 28 वर्षीय व्यक्ति की मौत, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार।

मुंबई: तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से घायल हुए 28 वर्षीय विनोद लाड की दुर्घटना के सात दिन बाद मौत हो गई। पुलिस ने कार चालक किरण इंदुलकर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। समाचार एजेंसी एएनआई ने वर्ली पुलिस के हवाले से ये जानकारी दी।

Mumbai, Maharashtra | 28-year-old Vinod Lad, who was injured after being hit by a speeding car, died seven days after the accident. Police registered a case against the car driver Kiran Indulkar and arrested him: Worli Police



On July 20, Vinod was hit by a speeding car on Abdul…